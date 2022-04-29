تهنئة مؤسّسة سما بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

نتقدّمُ نحن : ( عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون ، وأُسرة مؤسسة سما )

بالتهنئةِ العطرةِ الى الشعب الكردي في جميع اجزاء كردستان وكرد المهجر والى عموم الامة الإسلاميّة في العالم بمناسبةِ حلول عيد الفطر السعيد( Eyda Biçûk) ، أعادهُ اللهُ علينا وعليكم باليُمنِ والبركات، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أنْ يتقبّل منا صيامَنا بعد انقضاء هذا الشهر الفضيل. وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال واعاده الله علينا وعليكم بالامن والامان.كما نتمنى من الله ان يحل السلام والطمأنينة في كردستان والعالم. وكلُّ عامٍ وأنتم بخير .