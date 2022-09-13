توقيع رواية" إنهم ينتظرون الفجر" لـ جان دوست "في هه ولير

برعاية نادي المدى للقراءة في أربيل \ هولير بالتعاون مع مكتبة التفسير ، تمت مناقشة رواية" إنهم ينتظرون الفجر" ،

للأديب والروائي الكردي جان دوست الصادر مؤخراً من دار الساقي في بيروت ، بحضور عدد كبير من الكتاب والشعراء والمهتمين بالأدب مع تغطية اعلامية لعدد من وسائل الإعلام والفضائيات الكردية اقيم يوم السبت 10 ايلول امسية ادبية ثقافية في مقر مكتبة التفسير في هه ولير جرى بموجبها مناقشة الرواية والنقاش عليها ومن ثم توقيعها من قبل الكاتب جان دوست ، جرت الامسية الادبية الغنية بإدارة متألقة من قبل الباحث الكردي الجميل خالد جميل محمد

جان دوست :شاعر وقاص وروائي ومترجم كردي سوري ، من مواليد عام 1965 مدينة كوباني بمحافظة حلب السورية. .مقيم في ألمانيا. حاز جوائز عدة منها جائزة المعهد الثقافي الكردي في فيينا عام 2021، وجائزة مهرجان مم وزين الثقافي في أربيل عام 2021، وجائزة القصة القصيرة في سوريا عام 1993. صدر له عن دار الساقي: ’عشيق المترجم‘، ’ نواقيس روما‘، ’ثلاث خطوات إلى المشنقة‘.