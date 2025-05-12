توقيع كتابين جديدين في أمسية ثقافية نظمها اتحاد كتاب كردستان – سوريا

شهدت مدينة قامشلو مساء يوم السبت 10 أيار 2025 فعالية ثقافية مميزة نظمها اتحاد كتاب كردستان – سوريا، تم خلالها توقيع كتابين جديدين: ديوان (جذوة أمل) باللغة العربية للشاعرة هيام عبد الرحمن، وكتاب(Şilêr) بالكردية للكاتب لقمان يوسف، وذلك في قاعة حزب الشعب الكردستاني بحضور لافت لعدد من المثقفين والأدباء والشعراء، إلى جانب شخصيات سياسية من الأحزاب الكردية وممثلين عن منظمات نسائية وشبابية.

وافتُتحت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان، وفي مقدمتهم القائد التاريخي ملا مصطفى البارزاني، تلاها ترحيب بالحضور من قبل محمد عبدي، الذي استعرض بإيجاز مسيرة الشاعرة هيام عبد الرحمن، القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وكذلك أعمال الكاتب والشاعر لقمان يوسف.

كما ألقى الأستاذ عبد الصمد محمود كلمة باسم اتحاد كتاب كردستان – سوريا، أشاد فيها بالدور المتنامي للثقافة الكردية المكتوبة، وبجهود الأدباء في تعزيز الهوية والوجدان الكردي.

بدوره، قدّم الكاتب لقمان يوسف عرضا عن مضامين ديوانه الشعري الجديد(Şilêr)، وقرأ للحضور مقتطفات مختارة من قصائده، تخللتها تفاعلات حارة من الجمهور. ومن جانبه، ألقى الأستاذ حسن رمزي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، كلمة أثنى فيها على أهمية هذا الحدث الثقافي.

ومن خلال اتصال هاتفي، عبّرت الشاعرة هيام عبد الرحمن، المقيمة حالياً في كردستان العراق، عن امتنانها لاتحاد الكتاب على تنظيم حفل توقيع ديوانها في مدينتها الأم، وأهدت الحضور كلمات شعرية تعبّر عن شوقها الكبير لقامشلو.

وفي ختام الفعالية، تم توقيع الكتابين من قبل الشاعر لقمان يوسف، بينما قام الأستاذ حسن رمزي بالتوقيع نيابة عن الشاعرة هيام عبد الرحمن، وتم توزيع نسخ من الكتابين على الحضور في أجواء احتفالية اتسمت بالمحبة والتقدير للأدب والمبدعين.