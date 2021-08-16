توقيع كتاب " اثر الديانة الازيدية في الديانة الزردشتية" في أربيل

بحضور لفيف من الشخصيات والمثقفين من كتاب وشعراء واعلاميين قامت الدكتورة والباحثة المصرية عايدة بدر بتعريف وتقديم كتابها المعنون" اثر الديانة الازيدية في الديانة الزردشتية" هذا الكتاب الذي رأى النور بعد جهد وسفر لشهور وسنوات لاقليم كردستان العراق ولمعبد لالش بهدف البحث والمعرفة والتوثيق عن الكرد الايزيدية ومن ثم قدمت اطروحة الدكتوراه على هذا الكتاب .

وجدير بالذكر ان هذا الكتاب القيّم المستند على دلائل ووثائق تم طباعته على نفقة الكاتب والباحث خيري بوزاني واقيم حفلة التوقيع يوم السبت 14-آب-2021 برعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون في قاعة سما في فندق كابيتول هه ولير ..