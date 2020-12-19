توقيع كتاب عن حياة الشهيد الدكتور سليمان في هه ولير

برعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون الكُردية تم التوقيع على كتاب الاستاذ الكاتب (سليم جوروكايا )

عنوان الكتاب Me kilîta çiyê wenda kir لقد فقدنا مفتاح الجبل ، في قاعة آريا بفندق كابيتول اربيل

الكتاب يحكي عن حياة البطل الشهيد (( دكتور سليمان )) الذي استشهد اثناء تفكيكه للمفخخات التي تركتها داعش في اقليم كردستان

تم طبع هذا الكتاب من قبل دار نشر doz برعاية مباشرة من دولة رئيس وزراء اقليم كُردستان السيد مسرور بارزاني ،

قامت الفنانة الكُردية روجين بتقديم الامسية وبحضور السيد عبدالخالق باپيري وجمع من السادة اصدقاء الشهيد والاعلاميين.