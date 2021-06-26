توقيع كتاب (كتف تحت حمل الوطن) في اربيل

استضاف فندق كابيتول اربيل توقيع كتاب(كتف تحت حمل الوطن) المحارب المرحوم عزت سليمان بگ ، تحضير وتقديم حفيد المرحوم السيد كرمانج عزت بحضور امين نجار عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكُردستاني والسيد هيمن هورامي ممثل السيد مسعود بارزاني والسيد علي حسين المكتب الوطني و احمد كاني رئيس فرع اربيل للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومحافظ اربيل السيد اوميد خوشناو والسيد سعدي پيرا عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني وشخصيات رفيع المستوى من البيشمركة القدامى واساتذة الجامعات والسياسيين من الاجزاء الاربعة لكُردستان.