توقيع 9 كتب في فندق كابيتول اربيل

برعاية وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان العراق الدكتور بيشتيوان صادق اقيم مراسيم توقيع وتوزيع تسع كتب ادبية وشعرية وتوثيقية وعلمية عن الابادة الجماعية " جينوسايد الايزيديين " وباللغات الكردية والعربية والانكليزية ، والتي تكفل طباعتها السيد نيجيرڤان بارزاني رئيس اقليم كردستان

استعرض المدير العام لشؤون الايزيديين السيد خيري بوزاني والدكتور أدم بيدار اهم المحطات المهمة في انجاز هذه المجموعة الخاصة بالجينو سايد الايزيديين والتي تم طبعها على نفقة مكتب رئيس اقليم كردستان الاستاذ نيچيرڤان بارزاني.

ثم قدم كل مؤلف نبذة عن ما تم اصداره في كتبهم التي تمثل لقاءات ودراسات اجتماعية ميدانية وروايات وشهادات عن الجرائم البشعة التي ارتكبتها عناصر داعش التكفيرية الارهابية ضد ابناء الشعب الايزيدي .. هذا وقد شارك سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد في هذا الحفل الى جانب العديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والاكاديمية والادبية والاعلامية ومندوبين من منظمات المجتمع المدني.