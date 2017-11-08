"جكرخوين في ذاكرتنا دائماً" عنوان محاضرة في قامشلو

عنوان الندوة:جكرخوين في ذاكرتنا دائماً.

المحاضرون:بركن بره – ميكائيل بلبل – إبراهيم عباس إبراهيم

الزمان:يوم السبت 04/ 11 / 2017 /

المكان:مدينة Qamişlo– مركز فرقة المسرح (Şano).

تضمنت المحاضرة جوانب هامة من أدب جكرخوين، فقد تناول الأستاذ الشاعر بركن بره مفهوم الحب عند جكرخوين وأكد على قدرة جكرخوين الكبيرة في تناول هذا الجانب السامي من الإنسان، وقصائد جكرخوين مفعمة بالمشاعر والعواطف، ويبدع ابداعاً عظيماً في قصائده تلك سواء التي يتزل بها بحبيبته أو تلك التي يقصد منها حب الوطن والأرض والانسان على نحو عام. أما الأستاذ ميكائيل فقد سلط الضوء على مفهوم الاقتدار عند جكرخوين ولديه كتاب بهذا الصدد ويرى أن جكرخوين قد استطاع وصف حالة الكرد السياسية وأدرك أهمية الوعي القومي والوطني في سبيل تحقيقه لطموحاتهم، ووضح أن جكرخوين من هؤلاء الشعراء الذين آمنوا بأن الأدب والشعر يجب أن تكون في خدمة شعوبهم وقضاياهم. أما الأستاذ إبراهيم عباس إبراهيم فقد بين أهمية التاريخ في شعر جكرخوين وكيف استطاع جكرخوين توظيف التاريخ الكردي في قصائده، إلى درجة أنه تحولت قصائده أحياناً إلى وثائق تاريخية، وبين أن جكرخوين تناول التاريخ الكردي بفخر واعتزاز وبكل مراحله القديم والوسيط والحديث والمعاصر وبيّن اسهامات الكرد في تاريخ الشرق الأوسط وأنّهم تواجدوا دائماً في مناطقهم ودافعوا عنها وحموها وإن لم ينصفهم التاريخ المعاصر، فهو يتحسر على ما وصلت إليه الحالة الكردية مقارنة بتاريخه المجيد.

ملاحظة:المحاضرة كانت قد ألقيت في جامعة ماردين بتاريخ 12/5/2016، وتم تسجيلها، وكانت سوبارتو محظوظة بالحصول على نسخة منها ليتم عرضها اليوم في قامشلو.