جلسة حوارية حول قصائد الشاعر الراحل “ملاي جزيري” في عامودا

نظم تجمع معا لأجل عامودا، يوم الاثنين الثالث عشر من أغسطس الجاري، جلسة حوارية حول قصائد الشاعر ملاي جزيري“Melayê Cizîrî”وتبادل الآراء حولها.

في بداية الجلسة استهل الأستاذ إبراهيم ملحم الحديث بشرح أبيات من ثلاث قصائد مختارة للراحل ملاي جزيري وكانت : (نوايا- دستي قدرتي- دل يكه)

وركز ملحم على فلسفة ملا جزيري في كتابة قصائده, وتبادل الآراء مع الحضور حولها والوصول إلى ما كان يريده الشاعر ملاي جزيري من كتابة تلك القصائد.

وفي سياق هذه المناسبة الشاعر شورش عامودا قال في الجلسة قال لـ” buyer”:” للشاعر ملاي جزيري دور بارز وتأثير كبير على الشعر والثقافة الكردية, وتميز بأسلوبه الخاص في كتابة القصائد, وترك خلفه أرث شعري وثقافي كبير للأجيال القادمة”.

ومن جانبه أكد الشاعر بافي تاري أنه يجب على جميع الشعراء والأجيال القادمة الاستفادة من قصائد ملا جزيري وتجربته الناجحة، فهو يعتبر من أهم الشعراء الكرد على مستوى كردستان، لا بل على مستوى العالم بأثره بحسب وصفه.

يذكر أن الشاعر الراحل ملا أحمد الجزيري ولد عام 1570 في مدينة جزيرة بوطان، ولقب بالجزيري نسبة لجزيرة بوطان، وكتب قصائده بأربع لغات ( الكردية -العربية -التركية والفارسية)؛ لأن الثقافة في ذلك الوقت لم تكن لها حدود معينة.

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