جماليات الانزياح وتوتر الدلالة: مقاربة أسلوبية-رمزية في نص «فراشات ملوّنة»:...شَمال آكرَيي

النص:

“فراشات ملونة [1]

براءة

أبرأُ من أغصانك

يا شجر الروح

أطلع من جوف اللحظة زنبقة

أطرق نافذة العزلة

أُلاسن صمتي المسحور

وعلى عجل أترك خلفي تاريخ الخطوات

لأتبع خطوك هذا المكسور

يا وجعي.

بساط

الكلامُ عصافيرٌ و غربان ..

تحلّقان عاليا في سماء الدخان

تجوبان سواحل الغواية

على بساط اللسان.

بصمات

مقبلٌ هذا الموت الدافق على الحياة

يطرق أبواب المواسم الملونة

يترك بصماته على الطريق

فيضيق.

رسم

منذ أن رسمت اسمي على صفحات الغروب

أدركت أن العيوب ذنوب

وأنك يا نهر عقلي تحطّ على أكتاف صبري

كقبّرة هاربة

كأنشودة صاخبة

تردّدها الأرض خوفا على نفسها

من الركض في الكون هذا المريض

من اللحظة الخائبة.

حمامة

أترُكُ خلف همستي حمامة

أتركها باسمة

يسوقها قلقْ

تحيطها غمامة

فمنذ أن أغرَقتُ هَدأتي في لجّة النّزَقْ

غادرتُ أسمي مجبرا

في مركب الندامة.

عزيز

لا فضّ قلبك

لا تَوحّشَ مَسمَعكْ

يارأسَ حَرفي

لا تَوارى مَطلعكْ

إرفع عزيزا نخب حزنك عاليا

هذا أوانك يا جميل الطلْع

فاسكب ..

في كأس المواجع أدمعك

لا غاب ظلّك يارفيق الروح

ان الروح باقية

حتى القيامة تتبعك”

يضعنا نص “فراشات ملوّنة” أمام تجربة شعرية تتأسس على كثافة لغوية لافتة، حيث لا تعود الكلمات مجرّد وسائط للتعبير، بل تتحول إلى كائنات دلالية تنبض بالتوتر والاحتمال. ومن هذا المنطلق، تبدو المقاربة الأسلوبية، في تداخلها مع القراءة الرمزية، خيارا منهجيا ملائما لتفكيك هذا النسيج الشعري، لما تتيحه من استكشاف لعلاقات اللغة الداخلية، وكشف لآليات إنتاج المعنى عبر الانزياح، والتكرار، والتوتر بين الحقول الدلالية.

منذ العنوان “فراشات ملوّنة”، يلمّح الشاعر إلى عالم بصري مشحون بالخفة والهشاشة، حيث الفراشة كائن عابر، جميل، لكنه قصير العمر. إن التلوين هنا ليس زخرفا، بل تعددية في الحالات الشعورية، وتحوّل دائم في المعنى. وهكذا، فإن العنوان ذاته يهيئ القارئ للدخول إلى فضاء شعري يقوم على التبدّل، لا الثبات.

في المقطع الأول “براءة”، يتجلى فعل الانفصال بوصفه محور التجربة: “أبرأُ من أغصانك يا شجر الروح”. إن الشاعر لا يبرأ من الخارج، بل من “شجر الروح”، أي من امتداداته الداخلية، مما يشي بصراع ذاتي عميق. هنا تتخذ الاستعارة بعدا وجوديا؛ فالشجرة ليست رمزا للنماء فحسب، بل أيضا للتجذّر، والانتماء، وربما القيد. إن البراءة، بهذا المعنى، ليست عودة إلى الطهر، بل تمرّد عليه. وهذا ما ينسجم مع تصور رومان ياكوبسون للغة الشعرية بوصفها انزياحا عن الاستعمال العادي، حيث يتم تفجير العلاقات المألوفة بين الدال والمدلول.

ويواصل النص انفتاحه الرمزي عبر صورة “الزنبقة” التي “تطلع من جوف اللحظة”، في انتقال من الزمن إلى النبات، ومن المجرد إلى المحسوس. إن اللحظة هنا تتحول إلى رحم خصب، يولد منه الجمال، في مفارقة دلالية تجعل من الزمن كيانا ماديا قابلا للإنجاب. هذا التحويل يندرج ضمن ما يسميه جان كوهن “الانحراف الأسلوبي”، حيث تُكسر القواعد الإدراكية لصالح بناء شعري جديد.

في مقطع “بساط”، يشتغل الشاعر على ثنائية الصوت والدلالة: “الكلام عصافير وغربان”. إن الجمع بين هذين الطائرين في بنية واحدة يولّد توترا رمزيا بين الجمال والقبح، بين الحياة والموت، بين النشيد والنعي. وتزداد الصورة كثافة حين ترتفع هذه الكائنات في “سماء الدخان”، حيث يتداخل العلو بالاختناق، والتحليق بالضياع. إن اللغة هنا لا تصف العالم، بل تعيد تشكيله وفق رؤية مأزومة، وهو ما يلتقي مع طرح تيري إيجلتون الذي يرى أن الأدب يكشف عن تناقضات الواقع من خلال تشققات اللغة ذاتها.

أما في “بصمات”، فإن الشاعر يعمد إلى قلب العلاقة التقليدية بين الحياة والموت، حين يجعل “الموت الدافق” هو الفاعل، لا المنفعل. إن “الدفق” الذي يوحي بالحيوية يُسند إلى الموت، في مفارقة تزعزع البنية الإدراكية للقارئ. وتصبح «المواسم الملونة» فضاء للاختراق، حيث يترك الموت “بصماته” على الطريق، فيضيق. إن هذا التضييق ليس مكانيا فحسب، بل وجودي، حيث تتقلص إمكانات الحياة تحت وطأة الفناء.

ويبلغ النص ذروته في مقطع “رسم”، حيث تتكثف الصور وتتداخل الحواس: “رسمت اسمي على صفحات الغروب”. إن الغروب، بما يحمله من دلالات النهاية والأفول، يتحول إلى صفحة تُكتب عليها الذات، في محاولة يائسة لتثبيت ما هو زائل. ويتحول “نهر العقل” إلى كائن حي “يحطّ على أكتاف الصبر كقبّرة هاربة”، في تداخل بين الماء والطائر، بين الثقل والخفة، بين الاستقرار والهروب. هذا التراسل الحسي يعكس ما يسميه النقد الحديث «التشابك الحسي»، حيث تتداخل المدركات لتنتج تجربة شعرية مركبة.

وفي “حمامة”، يخفّ الإيقاع الظاهري، لكن التوتر الداخلي يتصاعد: “يسوقها قلق”. فالحمامة، التي ترمز تقليديا إلى السلام، تصبح هنا كائنا مهددا، مسيّرا بقوى خارجية. إن “مركب الندامة” الذي يغادر فيه الشاعر اسمه يشي بانفصال الذات عن هويتها، وكأن اللغة لم تعد قادرة على احتواء التجربة. هذا الانفصال يفتح النص على أفق تأويلي واسع، حيث يصبح الاسم ذاته عبئا.

أما المقطع الأخير “عزيز”، فيحمل نبرة خطابية واضحة، حيث تتحول القصيدة إلى نوع من المناجاة أو الطقس التطهيري. الأفعال الأمرية “ارفع”، “فاسكب” لا تعكس سلطة، بل حاجة إلى الفعل في مواجهة الانكسار. إن “نخب الحزن” هنا ليس احتفالا بالألم، بل اعتراف به بوصفه جزءا من التجربة الإنسانية. وهنا يمكن استحضار تصور بول ريكور للرمز بوصفه أداة تولّد فائضا من المعنى، حيث يتحول الحزن إلى أفق للتأويل، لا مجرد حالة شعورية.

وعلى مستوى البنية الكلية، يتضح أن النص يقوم على تفتيت التجربة إلى مقاطع قصيرة، لكل منها عنوان مستقل، وكأن الشاعر يقدّم شظايا من وعي متشظ، لا سردا متصلا. إن هذا التفتيت يعكس طبيعة التجربة المعاصرة، حيث لم يعد بالإمكان الإمساك بالمعنى في كليته، بل عبر ومضات متفرقة. كما أن غياب الوزن التقليدي لصالح إيقاع داخلي قائم على التكرار والتوازي يعزز من الطابع الحداثي للنص.

إن “فراشات ملوّنة” ليست قصيدة تُقرأ مرة واحدة، بل نص مفتوح على تعددية التأويل، حيث تتوالد المعاني من داخل اللغة نفسها. فالشاعر لا يقدّم إجابات، بل يطرح أسئلة، ولا يصف الواقع، بل يعيد تشكيله عبر شبكة من الرموز والانزياحات. ومن هنا، فإن قيمة النص تكمن في قدرته على إشراك القارئ في عملية إنتاج المعنى، لا في تقديم معنى جاهز.

المصادر:

- رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء.

- جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء.

- تيري إيجلتون، نظرية الأدب: مقدمة (Literary Theory: An Introduction)، Blackwell Publishing.

- بول ريكور، نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى (Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning)، Texas Christian University Press.

[1]القصيدة منشورة في صفحة الشاعر على الفيسبووك في يوم 20 كانون الاول 2025 (https://www.facebook.com/abdulkareemgaylany)