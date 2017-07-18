جيندا كنجو” تفوز بلقب “كورد أيدل” في إقليم كوردستان

فازت الفتاة الكوردية جيندا كنجو التي تنحدر من مدينة كوباني بكوردستان سوريا، بلقب كورد أيدل الذي تنظمه فضائية كورد سات في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وكانت “جيندا” التي تبلغ من العمر 26 عاماً قد أنتقلت إلى المرحلة النهائية للبرنامج الذي شارك فيه العشرات من المتسابقين، بعد تقديمها أداءاً متميزاً نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور من مختلف أنحاء كوردستان.

كما درست الفنانة الشابة في المعهد العالي للموسيقى، وشاركت في العديد من المسابقات الفنية والموسيقية في دمشق وكوباني.

رحاب نيوز ـ عقيل كوباني

فازت الفتاة الكوردية جيندا كنجو التي تنحدر من مدينة كوباني بكوردستان سوريا، بلقب كورد أيدل الذي تنظمه فضائية كورد سات في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وكانت “جيندا” التي تبلغ من العمر 26 عاماً قد أنتقلت إلى المرحلة النهائية للبرنامج الذي شارك فيه العشرات من المتسابقين، بعد تقديمها أداءاً متميزاً نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور من مختلف أنحاء كوردستان.

كما درست الفنانة الشابة في المعهد العالي للموسيقى، وشاركت في العديد من المسابقات الفنية والموسيقية في دمشق وكوباني.

رحاب نيوز ـ عقيل كوباني