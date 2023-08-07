حركة الثقافة والإبداع في الجزيرة السورية جديد الكاتب والباحث اسحق قومي

كونى ره ش

يتناول الكاتب والباحث اسحق قومي في كتابه هذا: (حركة الثقافة والإبداع في الجزيرة السورية)، الجوانب الابداعية بكل تنوعها وتفردها وتسمياتها وادواتها من حرف ولحن وصوت ولون وهيئة كالشعر والأدب والقصة والفن التشكيلي والرسم والموسيقا والغناء والتلحين والاخراج والتصميم والتصوير الضوئي والبحث التاريخي والعلمي والبناء والصحافة والاعلام والمطابع والمخترعين.. فهو يؤرخ لفترة تتناول الفعل الابداعي منذ خمسينيات القرن العشرين وحتى عام 2020م.

اشكر الأستاذ (اسحق قومي)، على جهده الكبير في كتابة وطباعة هذا الكتاب القيم..! وذكره لأغلب الكتاب والفنانين الكرد الذين يستحقون الذكر من الشاعر جكرخوين وملا أحمد نامي ومحمد شيخو وآل الحسيني الى الفنان التشكيلي عمر حمدي/ مالفا وفؤاد كمو وزهير حسيب.. الى جانب اسمي مع سيرتي الذاتية واعمالي الأدبية برقم 62، الى جانب الكتاب والشعراء والفنانين السريان والعرب والارمن في الجزيرة.. دون انحياز، كما رأيت..

وهذه هي رسالته، لمن يود الاطلاع واقتناء هذا الكتاب القيم: (والكتاب يتضمن أكثر من 650 اسم مبدع ومبدعة في جميع أنواع وأشكال الإبداع. كما يتضمن 402 سيرة ذاتية للمبدعين. الكتاب من الحجم الكبير وعدد صفحاته 458 صفحة. الغلاف كلاسي ميت لماع والورق من نوع الجيد جداً. التكلفة للطباعة في ألمانيا عام 2023م ليست كما كانت في العام الماضي وتكاد تكون تكلفة طباعة الكتاب قد تضاعفت لهذا، نحن نوجه رسالتنا إلى الإخوة والأخوات الموجودين في أوروبا لاقتناء نسخة من هذا الكتاب كون سيرهم موجودة فيه.

أما نحن فكفينا أننا قمنا بأول عمل يؤرخ للمبدعين في الجزيرة السورية منذ عام 2008م. كما نؤكد على أننا لا نهدف من وراء طباعة كتبنا الربح سوى التكلفة التي تمتد من تهيئة الكتاب إلى طباعته وما يترتب على غيرها من أمور تتعلق به. لهذا نحن على استعداد أن نُرسل الكتاب في حال تم شراؤه من قبلكم. أما موضوع السعر فهو 43 يورو عدا تكلفة البريد.. ولحجز نسختكم من كتاب حركة الثقافة والإبداع في الجزيرة السورية. عشتار الفصول:12861 إلى المبدعات والمبدعين الذين هم من الجزيرة السورية. وأخصّ الذين هم في أوروبا والدول الاسكندنافية حصراً. كتابنا الموسوم (حركة الثقافة والإبداع في الجزيرة السورية). والذي يحمل الرقم الدولي: ISBN: 978-3-.9823554-3-8المؤلف اسحق قومي/ المانيا. Ishak Alkomi).