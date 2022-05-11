حفلات فنية لـ آزاد فقه ولورانس عامودا في هه ولير

بمناسبة عيد الفطر السعيد اقام كلا من الفنان آزاد فقه ولورانس عامودي حفلا فنيا ساهراً في مطعم وحدائق شاهميران التابع لفندق كابيتول هه ولير .

حيث غنى الفنان آزاد فقه اجمل اغانيه الرائعة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك مباشرة في اولى ايام العيد بحضور جماهير كبير وقدم سهرة فنيةممتعة و رائعة , ثم اقام الفنان الصاعد لورانس عامودا في مساء 5 ايار وضمن سهرة فنيه جميلة ورائعة حضرها جمهوره ومحبيه اجمل اغانيه واطرب الحضور.

ومن الجدير بالذكر انه يعتبر هذه اول حفله للفنان لورانس عامودا في كردستان يقيمها بعد 23 عام وبعد رحلة اغتراب طويلة في المانيا واكد خلال المقابلات التلفزيونية التي اجريت معه على مدى الحماس الذي يحمله في قلبه لزيارة كردستان ومدى الاشتياق الذي يحمله للوطن وللشعب الذي احبه وقدره .