حفلة توقيع ديوان قصة وطن للشاعر صلاح حدو

بحضور لفيف من المثقفين والمسؤولين في اقليم كردستان أقامت مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعاون مع معهد بدرخان للغة الكوردية حفلة توقيع المجموعة الشعرية قصة وطن ( من عفرين الى خانقين) للكاتب صلاح حدو في قاعة الكونفرانسات في فندق كابيتول (أربيل)

ومن ابرز الحاضرين السيد نعمت عبد الله بيرداود رئيس اتحاد برلماني كردستان وجناب الشيخ ابراهيم عبد الواحد البارزاني و محمد رجب بيشمركة روج آفا، الدكتور رضوان باديني والبروفيسور قادر مجيد قه شوري و كاك سيروان حسو ميرخان البارزاني والمهندس سفر طيب أحمد والبروفيسور الحقوقي ابن عفرين محمد حسن السيد كيو جيكرخوين وجمع من المثقفين ومحبي الشعر من روزآفا واقليم كردستان.

قدمت حفلة التوقيع الشاعرة آسيا خليل وقرأ الشاعر صلاح حدو من مجموعته العديد من القصائد ومن ثم وقع على ديوانه للحاضرين في ختام الامسية .

سما كرد- هه ولير