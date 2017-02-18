حفلة توقيع ديوان "نهر الخرز" للشاعرة ماجدة داري في فندق كابيتول هه ولير

بحضور جمع من المثقفين والفنانين والصحفيين أقامت مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعاون مع معهد بدرخان للغة الكردية حفلة توقيع المجموعة الشعرية نهر الخرز للشاعرة ماجدة داري في قاعة الكونفرانسات في فندق كابيتول (أربيل )

ومن ابرز الحاضرين الفنان محمود عزيز و الفنانة كلستان برور والفنانة اعتدال والاستاذ بهجت بشير والاعلامي جمعة عكاش والدكتور البيشمركة عزالدين تمو ورجل الاعمال علي عيسى والعميد عصمت كوران والمخترع مزكين سليمان والكاتب خالد جميل والكاتب هوزان ديرشي والصحفي دلخواز بهلوي وجمع من المثقفين ومحبي الشعر من روزآفا واقليم كردستان .

قرأت الشاعرة ماجدة داري مجموعة من قصائدها من باكورة اعمالها ( نهر الخرز) وفي ختام الامسية وقعت ديوانها للحاضرين.

ماجدة داري شاعرة كردية من مدينة عامودا خريجة كلية الفلسفة من جامعة دمشق، غادرت الى امريكا منذ 11 أعوام وقد عادت الى الوطن بعد تلك السنوات الطويلة في الغربة وطبعت ديوانها الاول ( نهر الخرز )

سما كرد – هه ولير