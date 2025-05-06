حفلة توقيع رواية"العودة إلى هليليكي" للكاتبة الكردية إلهام عبدالرحمن.

في سنتر“ئالا” في عاصمة اقليم كردستان هه ولير تم عقد حفلة توقيع ومناقشة كتاب " العودة الى هليليكي" للكاتبة الكردية إلهام عبد القادر عبدالرحمن يوم الاثنين 5 ايار بحضور جمع من المثقفين والكتاب والمهتمين.

تروي الرواية حكاية الطفلة الكردية “ئالا” التي تكافح للعبور من واقع الفقر والتهميش الاجتماعي والسياسي في حي عتيد اسمه هليليكي الواقع بين احضان القامشلي. بعد رحيل والدها، تواجه أمها إعالة العائلة، على ان ئالا تسعى لنيل حلمها في دراسة القانون، على انها تصطدم بصرامة التقاليد ورفض دوائر الدولة كتابة اسمها الكردي في سجلاتها.

بصورة عامة الرواية ترمز لصراع وتحدي الهوية والكرامة، وتُجسد بأسلوب راق وبصوت شعري رقيق معاناة المعدومين والمهمشين، وتقدم شهادة أدبية مؤثرة عن النضال من أجل الذات والانتماء.

انها رواية إنسانية صادقة وهادفة تجمع بين واقعية حزينة وأسلوب شاعري رقيق، رغم بعض التكرار والمباشرة، إلا أنها تنجح في تقديم تجربة محلية ذات أبعاد كونية.