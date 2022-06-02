حفلة توقيع رواية " لسع الثلج" لـ طه خليل في عامودا

نظم مركز كولتورفان الثقافي في مركزه الكائن في مدينة عامودا مساء يوم الثلاثاء 1-حزيران حفلة توقيع رواية " لسع ثلج" للكاتب طه خليل حضرها قراء ومتابعون للشأن الأدبي في المدينة وتحدث الكاتب طه خليل ، لآرتا إف إم، إن أحداث الرواية تدور حول الحب والحرب والسياسة ومجمل القضايا المتعلقة بمصير شعب ومحاولة خداعه تاريخياً.

كما أوضح أن سبب تأخر نشر الرواية التي أنهى كتابتها عام 2004، يعود إلى اعتبارات سياسية لمكتبات ودور النشر، إلى أن صدرت "لسع الثلج" في القاهرة والقامشلي هذا العام.

ولطه خليل ٧ إصدارات شعرية، ٥ منها بالعربية و٢ بالكردية، بالإضافة لرواية منشورة باللغة الألمانية.