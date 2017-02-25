حفلة توقيع كتاب الحيران لـ غفور مخموري برعاية مؤسسة سما

تدعوا مؤسسة سما للثقافة والفنون محبي الكتاب والادب الكردي الى حضور حفلة توقيع كتاب «الحيران.. مفهوما ومضمونا وظهورا» للسياسي والكاتب الكردي غفور مخموري.

الزمان : الخميس 2- آذار – 2017 الساعة السادسة مساء .

المكان : قاعة المؤتمرات في فندق كابيتول هه ولير

الدعوة عامة

الحيران.. مفهوما ومضمونا وظهورا

كتاب مترجم من اللغة الكردية الى اللغة العربية من قبل الدكتور كمال غمبار وكتب في مقدمته قائلا: الحيران سمة من سمات التراث القومي الدال على أصالة وعراقة الأمة الكوردية التي تعتز به وتولي الأهتمام به كفن غنائي ومقام كردي أصيل يمتلك خصوصية وما زال يحتفظ بوجوده وديمومته.

وأشتمل الكتاب على ثلاثة فصول تعرض الكاتب في الفصل الأول لمفهوم وتعريف الحيران وختمه بموضوع في جعبة الحيران، أما في الفصل الثاني تطرق الى مضمون الحيران، من ناحية الشكل والمضمون، وأخيرا في فصله الثالث تحدث عن ظهور ومركز الحيرا.

الكاتب السياسي غفور مخموري هو السكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني YNDK، و عضو اتحاد الأدباء الكرد، خريج جامعة صلاح الدين في اربيل/ كردستان معروف بمواقفه الوطنية وهو عضو في اللجنة التحضيرية لـ عقد مؤتمر وطني كردستاني، له مؤلفات عديدة حول ‏القضية الكردية منها مجموعة من الحوارات وكتاب حول "تعريب كردستان".