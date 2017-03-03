حفلة توقيع كتاب الحيران لـ غفور مخموري في فندق كابيتول هه ولير

بحضور لفيف من المثقفين والاعلاميين والسياسيين من جنوب وغرب كردستان أقامت مؤسسة سما للثقافة والفنون حفلة توقيع كتاب «الحيران.. مفهوما ومضمونا وظهورا» للسياسي والكاتب الكردي غفور مخموري.وذلك في يوم الخميس 2- آذار – 2017 في قاعة الكونفرانسات في فندق كابيتول (أربيل)

قدم الكاتب غفور مخموري تعريفاً للكتاب وشرحاً لما يحتويه من مواضيع غنية ومهمة تدل على اصالة وغناء الفولكلور والتراث الكردي ويعود له الفضل في الحفاظ على العديد من الاحداث التاريخية، ثم قام الحاضرون بإغناء الموضوع بمداخلات

اكدت على دور الغناء ( الحيران) في حفظ الاحداث المهمة وتناقلها عبر الاجيال من خلال تلك الوسيلة الفنية. كما قدم الفنان خليل بوطاني أغاني من التراث وفي الختام قام الكاتب بتوقيع كتابه للحاضرين .

الحيران.. مفهوما ومضمونا وظهورا

كتاب مترجم من اللغة الكردية الى اللغة العربية من قبل الدكتور كمال غمبار وكتب في مقدمته قائلا: الحيران سمة من سمات التراث القومي الدال على أصالة وعراقة الأمة الكردية التي تعتز به وتولي الأهتمام به كفن غنائي ومقام كردي أصيل يمتلك خصوصية وما زال يحتفظ بوجوده وديمومته.

وأشتمل الكتاب على ثلاثة فصول تعرض الكاتب في الفصل الأول لمفهوم وتعريف الحيران وختمه بموضوع في جعبة الحيران، أما في الفصل الثاني تطرق الى مضمون الحيران، من ناحية الشكل والمضمون، وأخيرا في فصله الثالث تحدث عن ظهور ومركز الحيرا.

الكاتب السياسي غفور مخموري

هو السكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني YNDK، و عضو اتحاد الأدباء الكرد، خريج جامعة صلاح الدين في اربيل/ كردستان معروف بمواقفه الوطنية وهو عضو في اللجنة التحضيرية لـ عقد مؤتمر وطني كردستاني، له مؤلفات عديدة حول ‏القضية الكردية منها مجموعة من الحوارات وكتاب حول "تعريب كردستان".

سماكرد – هه ولير