حفلة توقيع كتاب " جزيرة بنختي والحياة الثقافية" في قامشلو

نظم "اتحاد مثقفي روجآفايي كردستان" (Hrrk) يوم الإثنين 10 شباط 2025 في القامشلي حفلاً لتوقيع كتاب بعنوان

"Cizîra Binxetê û Jîyana Rewşenbîrî"، جزيرة بنختي والحياة الثقافيةمن تأليف الكاتب والشاعر الكردي كوني رش.

كوني رش أوضح لراديو آرتا أن الكتاب، حول كتابه المكتوب باللغة الكردية، حيث يركز على الحياة الثقافية في منطقة الجزيرة بشكل عام، مع تسليط الضوء بشكل خاص على القامشلي وضواحيها.

وأضاف الشاعر كوني رش أن الهدف من إصدار الكتاب هو الحفاظ على الإرث الثقافي للمهتمين باللغة والأدب الكردي، ليكون مرجعاً قيماً للأجيال الجديدة.

يتناول الكتاب عدة موضوعات، من بينها وضع اللغة الكردية بعد الثورة السورية، طقوس الاحتفال بعيد نوروز في سوريا،

وتأثير غياب التعليم باللغة الأم، بالإضافة إلى سرد قصص من قرى الجزيرة، مثل قرى حاصدة، خراب كورتي، وعابرة.

كوني رش أصدر حتى الآن 33 كتاباً باللغتين الكردية والعربية تناولت مؤلفاته مواضيع متنوعة حول الأدب واللغة الكردية.