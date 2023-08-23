حفلة توقيع كتاب والبوم غنائي للفنان زبير صالح في المانيا

نظم الإتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا بتاريخ 20 آب 2023 حفلة توقيع كتاب"Dest mede ber rû" وألبوم"Ji hestê Melayê Cizîrî" للفنان الكردي زبير صالح في مدينة إسن الألمانية.

يتضمن الكتاب جزءاً كبيراً من أرشيف أغاني زبير صالح منذ بداية مشواره الفني، فيما يتضمن الألبوم مجموعة أغاني له من قصائد الملا أحمد الجزيري.

والفنان زبير صالح، ينحدر من ريف مدينة الدرباسية ومقيم في ألمانيا منذ 23 عاماً، ويعتبر من الفنانين الكرد المشهورين على صعيد كردستان، إذ قدم الكثير من الأعمال الغنائية خلال مشواره الفني الذي يمتد لأكثر من 40 عاماً.

ARTA FM