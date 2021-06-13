حفلة فنية ساهرة للفنان عمر سليمان في اربيل

اقيم مساء يوم الجمعة 11 حزيران 2021 حفلة فنية ساهرة اقامها المطرب الشعبي المميز عمر سليمان ابن مدينة رأس العين ( سه رى كانييه ) في روزآفا كردستان ويعتبر هذه الحفلة الاولى التي يقيمها الفنان عمر سليمان في هه ولير واشاد من خلال مقابلاته التلفزيونية بمدينة اربيل وشعبها العظيم وقال بانها عامرة وجميلة وحضارية كما إمارة دبي في الامارات .

شهد الحفل الذي اقيم في حديقة فندق كابيتول هه ولير حضوراً وازدحاماً جماهيرياً وانسجاماً بينه وبين جمهوره حيث غنى باللغة العربية والكردية أغانيه المعروفة التي تدعوا الى الاخوة والتعايش بين مختلف مكونات المنطقة وغنى معه الجمهور واستمر الحفل لساعة متأخرة من الليل .