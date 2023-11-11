حفل توقيع ديوان الشاعر فريد جزيري في الحسكة

نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة يوم الجمعة 10-11-2023 حفل توقيع لديوان الشاعر "فريد جزيري"، في حديقة القراءة في حي تل حجر بمدينة الحسكة.

وحضر حفل التوقيع ممثلين وممثلات عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدينة ومثقفين وشعراء وكتاب في إقليم الجزيرة وعائلة الشاعر فريد جزيري.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تطرق الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة عبود مقصو للحديث عن ديوان الشاعر فريد جزيري "نبارك في هذا اليوم توقيع ديوان الشاعر فريد جزيري، الذي تحدى جميع الظروف بالرغم من كبر سنه لكتابة ديوانه".

وبين عبود مقصو خلال حديثه بالقول "ان الديوان يجسد العديد من المعاني، ويعبر عن الروح الوطنية والثورية وحب الوطن وجميع الظروف التي واجهها الشاعر فريد جزيري خلال كتابته للديوان الذي يتألف من 248 صفحة".

ومن جانبها قرأت الشاعرة فريدة رشو قصيدة للشاعر فريد جزيري التي تجسد معنى الحرية.

كما ألقى الشاعر أحمد الحسيني قصيدة تجسد معنى الحرية التي حققتها شعلة الـ 21 من أذار على يد كاوا حداد.

وحثت أبنة الشاعر فريد جزيري خناف جزيري على أهمية الشعر في الوقت الراهن وقالت "يلعب الشعر دوراً كبيراً في وقتنا الراهن، يمكننا من الاطلاع على كل جوانب الحياة، ويرينا جميع العوائق والصعوبات التي يعاني منها المجتمع خلال الشعر والكتابة".

وتقدمت في الختام بجزيل الشكر "لجميع من ساهم في طباعة وتجهيز وتحضير ديوان الشاعر فريد جزيري، ولجميع من شارك حفل التوقيع وتمنت التقدم والنجاح لكل من هو قائم على رأس عمله.

ثم عرض سنفزيون عن حياة الشاعر فريد جزيري عبر مقطع مصور يتحدث فيه بنفسه، يشير من خلاله إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها الكتابة والشعر وحث من خلالها على أهمية الشعر والكتابة التي تجسد المعنى الحقيقي للواقع المعاش.

وفي الختام تم تسليم درع تذكاري لعائلة الشاعر فريد جزيري، وتوزيع الكتاب على جميع الحضور وتوقيعه من قبل عائلته، حيث لم يتمكن الشاعر فريد جزيري من الحضور بسبب وضعه الصحي.

(س س/ك)

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