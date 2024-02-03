حفل توقيع ديوان الكاتب الراحل ملا نوري هساري في القامشلي

نظّمت عائلة الكاتب واللغوي الكردي "ملا نوري هساري"، الخميس 1 شباط 2024، حفل توقيع لديوانه في مقر اتحاد مثقفي روجآفايي كردستانHRRK في مدينة القامشلي.

وتحدث الكاتب الكردي كوني رش، لراديو آرتا، إن عدد النسخ المطبوعة في حفل التوقيع وصلت إلى أكثر من مئة نسخة، وقد تم توزيعها على محبي الأدب واللغة الكردية تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة عشرة لوفاة "ملا نوري هساري".

وكان الكاتب والشاعر الكردي "ملا نوري هساري" يتقن إلى جانب لغته الكردية اللغات العربية والفارسية والتركية، وله مخطوطات كثيرة ومتنوعة في الأدب والشعر واللغة.

وقد توفي في الـ 25 من شهر كانون الثاني من العام 2011 في القامشلي، عن عمر ناهز 76 عاماً.

المصدر: آرتا إف إم