حفل توقيع رواية ( دروب من جمر ) في المانيا

نظم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا يوم الاحد 6 آب 2023 ، في جمعية هيلين - ايسن، المانياحفل توقيع رواية الكاتب خورشيد شوزي( دروب من جمر ) .

حضرها كضيف شرف الاستاذ عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون على هامش زيارته القصيرة الى المانيا لحضور احياء الذكرى التاسعة لجينوسايد الإيزيديين في المانيا والسيد حسو هورمي رئيس المؤسسة الايزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية .

بالاضافة الى جمع من المثقفين الكرد واعضاء الاتحاد العام للكتاب ، حيث تحدث الكاتب خورشيد سوزي عن روايته والظروف

التي مر بها حتى طبعت الرواية ، وفي الختام وقع الكتاب للحضور.