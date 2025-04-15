حفل توقيع كتاب "حلم الأمل" للكاتب والشاعر سمكو لعلي في اربيل

في يوم الاثنين الموافق 14 نيسان 2025، شهد المركز الأكاديمي في عنكاوا أمسية ثقافية مميزة حضرها نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، بالإضافة إلى عدد من الأهل والأصدقاء، احتفاءً بحفل توقيع كتاب "حلم الأمل"، وهو مذكرات الكاتب والشاعر سمكو عمر لعلي.

وقد تم تكريم الأستاذ سمكو بدرع المركز الأكاديمي، قُدّم له من قبل نائب رئيس المركز، الأستاذ عبدالمسيح مرقس، كما تم منحه شهادة شكر وتقدير من الدكتور بهنام عطالله، رئيس الملتقى الثقافي المفتوح، تقديرًا لعطائه وجهوده.

وقد تألقت الأستاذة حياة الشمري في إدارة الجلسة باحترافية وأناقة، بينما قدّم الأستاذ القدير محمد زنكه نه شرحًا وافيًا لمضمون الكتاب، باللغتين العربية والكردية، مما أضفى عمقًا وجمالية على الجلسة. بدوره، شارك الأستاذ عادل السرحان بملاحظاته القيمة، التي أثرت النقاش وأضافت له بعدًا تحليليًا مهمًا.

وفي ختام الجلسة، كالعادة، أبدع الأستاذ طالب زعيان بإثراء النقاش بمداخلاته الراقية وملاحظاته البنّاءة، التي نالت إعجاب الحضور.

وقد أضفى الجانب الفني على الأمسية طابعًا من الفرح والجمال، حيث أمتع كل من الفنان أردشير والفنان ره‌وه‌ند الحاضرين بأغانيهم العذبة التي أضفت رونقًا خاصًا على الأمسية.

ورغم غياب وسائل الإعلام الناطقة بالكردية، فإن الامتنان لا يزال موصولًا لكل من ساهم في إنجاح هذه الجلسة الثقافية المميزة، التي اختُتمت بكلمات شكر وتقدير لجميع الحاضرين والمشاركين، تقديرًا لعطائهم وحضورهم.

المصدر : صفحة الكاتب على الفيسبوك