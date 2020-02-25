حفل توقيع كتاب (عندما يغني شمدينو ) للكاتب المسرحي الكردي أحمد اسماعيل في أربيل

برعاية مؤسسة سما للثقافة والفنونوحضورنخبة من الشخصيات والمثقفين والفعاليات الحزبية والثقافية والإعلامية و الأدبية الكُردية والعربية نظم ندوة ثقافية في قاعة سما بفندق كابيتول هه ولير يوم الجمعة 21 شباط 2020 لتوقيع كتاب(عندما يغني شمدينو ) للكاتب المسرحي الكردي أحمد اسماعيل حيث التجربة المميزة في المسرح و القادم من المانيا حيث سرر بلقاء أصدقائه وقرائه وقدم لمحة عن سيرة تجربة المسرح الكُردي ، وتحدث حول كتاب ( عندما يغني شمدينو ) خصوصاً وعن المسرح الكردي عموماً ووقع في ختام الندوة كتابه الذي وزع مجاناً على الحاضرين والذي طبع على نفقة الاستاذ خيري بوزاني مشكوراً .وقام بإدارة الندوة الأستاذ خالد جميل محمد الذي قدم دراسة ادبية حول تجربة كتابة المسرح وساهمت الفنانة الكردية اعتدال باغنية جميلة واختتمت الندوة بإلتقاط صور تذكارية.