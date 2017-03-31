حوار مع المدرس بمعهد بدرخان للغة الكوردية...هوزان ديرشوي ... أجرت الحوار : فيدان إبراهيم

بإسم رابطة تآخي الشعب الكوردي نرحب بالأستاذ هوزان ديرشوي

- أستاذ هوزان ديرشوي في البداية حبذا لو تعطينا نبذة عن شخصك الكريم؟

- هوزان احمد ديرشوي، مواليد ديرك 1984، حاصل على درجة الماجستر في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب سنة 2011، كنت طالب دكتوراة في حلب لكنني تركت حلب في العام 2011 و عدت الى ديريك، ومنذ 2013 انا اقيم في اربيل.

- أستاذ هوزان ديرشوي هل لك ان تحدثنا عن طبيعة عملك في معهد بدرخان للغة الكوردية؟

- افتتحنا معهد بدرخان في 24.06.2012 في ديريك ، و منذ ذلك الحين وحتى الآن نهتم بتدريس اللغة الكوردية بكل مستوياتها ولكافة الأعمار، امثل المعهد حاليا في اربيل و لدي دورات في الكورمانجية و السورانية، تخرج من المعهد أكثر من 20 ألف طالب و طالبة من منطقة ديريك و ريفها.

- هل ما زالت نشاطات المعهد مستمرة إلى هذا الحين في ديريك؟

- نعم حتى الأن مستمرة ، لكن الاقبال تراجع قليلا نتيجة ظروف متعددة منها الهجرة.

- أستاذ هوزان ديرشوي هل لك ان تحدثنا عن شجرة العائلة للغة الكوردية؟

- اختلف الباحثون حول اصل اللغة الكوردية كما اصل الكثير من اللغات، منهم من ارجعها الى المجموعات الارية ومنهم من ارجعها الى اللغات او اللهجات المحكية في كوردستان منذ القدم، كما ان البعض يرجح الاصل السومري للكورد حيث توجد ما لايقل عن ألفي كلمة كان يستخدمها السومريين و تلك الكلمات مستخدمة في لغتنا الكوردية الى الوقت الحالي.

- أستاذ هوزان ديرشوي ماهي اللهجات الكوردية وكيفية توزيعها بين عدد سكان الكورد؟

- حاليا توجد لهجتين رئيسيتين الكرمانجية و السورانية اضافة الى الزازاكية و الكورانية و لهجات محلية اخرى.

تقدر نسبة الكرد الذين يتكلمون الكرمانجية حوالي 70 % في مناطق من كوردستان ايران و كوردستان العراق و وكردستان سوريا و تركيا و ارمينيا و جمهوريات الاتحادالسوفيتي

السورانية تقدر ب 15-20 % في مناطق السليمانية و اربيل و كركوك وبعض مناطق كوردستان ايران

الزازاكية حوالي 5% في ديرسم و مناطق من امد في كوردستان تركيا

باقي اللهجات تتوزع في مناطق من كوردستان العراق و ايران

أما اللهجات المحلية الكثيرة فكل واحد منها تعتبر جزء او لهجة محلية للهجات الرئيسية التي ذكرناها سابقا.

- أستاذ هوزان ديرشوي ماهي مراحل التطور التي مرت بها اللغة الكوردية؟

- اللغة الكردية من اللغات التي استطاعت المحافظة على نفسها رغم الظروف التي مرت بها عبر مئات السنين، مرت بمراحل الكتابة بابجديات خاصة بها إلى الكتابة بابجديات الشعوب و الحكومات التي حكمت الكورد، حديثا اللغة الكوردية في خطوات متسارعة نحو النهوض والتقدم مرة اخرى.

- أستاذ هوزان ديرشوي ما هو مصير اللغة الكوردية الفصحى.

من اللهجتين الكورمانجية واللهجة السورانية.

هل ستكون هناك لهجتان فصحتان.

أم لهجة واحدة مشتركة .؟

- الكثير من لغات العالم لا تملك حتى الآن لغة رسمية موحدة، حتى الانكليزية التي تعتبر لغة العلم و الاكثر انتشار تملك اختلافات كبيرة بين اللهجتين البريطانية و الامريكية.

أود أن أقول أن الكردية من اللغات الأقل لهجات، كما ذكرنا ان حوالي 70% يتحدثون الكرمانجية، ومع مرور الوقت و التقدم تتقارب اللهجات اكثر. حاليا هناك نوع من الكرمانجية الستاندرت و السورانية الستاندرت قد ظهرت إلى حد ما.

السؤال... أستاذ هوزان ديرشوي الكتابة الكوردية.

هل ستبقى منفصلة .. بأحرف عربية وأحرف لاتينية.

ام سيعتمد على نوع واحد من هذه الاحرف ؟

وما هي الأحرف التي تتوقعها ستعتمد ؟

هذه اعتقد ستأخذ وقتا طويلا مرتبطة بتطورات كل لهجة و أيضا العوامل السياسية.

- أستاذ هوزان ديرشوي برأيك ماهي اشهر المنتوجات الإبداعية باللغة الكوردية شعر_رواية_ملاحم شعرية_تاريخ_فلسفة...الخ؟

- للكرد منتوجات كتابية ادبية وعلمية كثيرة لم تصل منها الى الوقت الحاضر إلا القلة النادرة منها ما كتبت بلغات اخرى و منها كتبت بالكردية لكن القليل جدا مما بقي حتى الوقت الراهن، ككتب العالم المهندس اسماعيل ابن الرزاز الجزري الذي يعتبر اعظم مهندس ميكانيك في التاريخ، كتب ابن الاثير الجزري اضافة الى ملاي جزيري، نالي، احمد خاني و آخرون...وفي الوقت الحاضر ايضا نملك اسماء كبيرة في الانتاج الكتابي بمجالاتها المختلفة.

- أستاذ هوزان ديرشوي ماهي مكانة اللغة الكوردية بين اللغات العالمية؟

- حسب دراسة ظهرت في العام الماضي على ما اتذكر ان الكوردية تحتل المرتبة ال 59 بين حوالي ستة آلاف لغة محكية في العالم.

- أستاذ هوزان ديرشوي ماهو تأثير لغات الدول المحتلة لكردستان على اللغة الكوردية اقصد اللغات التركية العربية الفارسية؟

- حاليا السورانية متقدمة كثيرا في المجالات العلمية و المصطلحات لذا يتوجب الاستفادة منها ، أيضا الكرمانجية غنية من ناحية اللغة الطبيعية و ليست اللغة العلمية، أما الزازاكية رغم قلة المتحدثين بها لكنها اكثر قوة في القواعد من باقي اللهجات، لذا فاللهجات تكمل بعضها البعض و يجب الاستفادة منها جميعا.

- أستاذ هوزان ديرشوي اللغة ليست مجرد قواعد تحفظ في كتب ومجلدات وانما ممارسة يومية كيف يمكن تطوير اللغة الكوردية وجعلها تستخدم من قبل كل الكورد بعبارة اخرى كيف يمكن تحرير الكورد من لغات العدو واستبدالها باللغة الأم؟

- اللغة الكوردية رغم انها من حوالي 1500عام و حتى الآن لم تصبح لغة الحكم و الدولة لكنها استطاعت ان تحافظ على نفسها من الانقراض و تبقى محكية حتى وقتنا الراهن.

لكن تبقى أي لغة مجرد لغة العائلة و المجتمع ولن تتقدم أكثر إن لم تصبح لغة المدرسة و الدوائر الرسمية و الجامعات و المراسلات و القراءة و الكتابة.....الخ

جرت محاولات عدة لتشكيل مرجعية لغوية كوردية تسعى للكوردية الستاندرت لكنها الظروف التي تمر بها كل اجزاء كوردستان و الظروف السياسية تؤخر من فعالية هذه المحاولات ، لذلك من الأفضل حاليا ان تهتم كل لهجة بتطوير ذاتها، هذا التطوير بحد ذاته سبيل إلى الستاندرت.

- أستاذ هوزان ديرشوي هل المنتوجات الأدبية في يومنا التي تكتب باللغة الكوردية جيدة؟

- بكل تاكيد ليست في المستوى المطلوب بشكل عام ،لكن بكل تاكيد تلك المنتجات ستصبح جزءا من المكتبة الكوردية وجزءا من المصادر ، ما يهمنا هو الكتابة و التواصل اما درجة الكتابة فهي تبقى شيئا ثانويا على الاقل في وقتنا الحالي رغم اهمية الجانب النوعي بالمقارنة مع الجانب الكمي

- أستاذ هوزان ديرشوي ماهو دور الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في تشجيع الناس على القراءة والكتابة الكوردية؟

- الاعلام ساهم ويساهم كثيرا في تطوير اللغة و ايضا بذات الوقت تساهم في تشويهها و اضعافها ان لم تكن بخطط علمية اكاديمية تعسى للتطوير الدائم.

- أستاذ هوزان ديرشوي اللغة لا بد أن تدرس في المدارس والجامعات حتى تحمي نفسها من الانقراض هل هناك إمكانية وكوادر لمثل هكذا مشروع في روج أفاي كردستان؟

- بالتخطيط و الاتفاق و العمل و الثقة بين الاطراف نستطيع التوصل الى افضل النتائج

- أستاذ هوزان ديرشوي هل اللغة الكوردية مهددة بالانقراض؟

- اللغة الكوردية رغم انها من حوالي 1500عام و حتى الآن لم تصبح لغة الحكم و الدولة لكنها استطاعت ان تحافظ على نفسها من الانقراض و تبقى محكية حتى وقتنا الراهن.

- اخر كلمة ماذا تود ان تقول أستاذ هوزان ديرشوي؟

- يجب الابتعاد عن ظاهرة انتشرت مؤخرا وهي العنف اللغوي لنسميها، اي نبذ التهجم على من لا يتعلم ولا يتقن لغته، لا احد منا تعلم في بطن امه، كل منا له امكانيات وخبرات يتفوق بها على الاخرين، اتمنى ان تاخذ اللغة الكردية مسارها الطبيعي في التقدم و التطور و الرقي بعيدا عن الادلجة و الاستغلال من اي جهة كانت...

لا يسعني إلا أن اشكر ضيفي أستاذ هوزان ديرشوي على رحابة صدره

رابطة تآخي الشعب الكوردي (مشروع الوحدة)

مودتي واحترامي "فيدان إبراهيم"

بعض الاسئلة من الأخوة المتابعة

- استاذ حسب معلوماتي و ما درسته في المدرسة اللغة الكوردية عبارة عن خمس لهجات؟

١- الكورمانجية الشمالية ( البادينية)

٢- الكورمانجية الجنوبية( الفيلية)

٣- الكورمانجية الوسطى( السورانية)

٤- الكورمانجية الشرقية ( الهورامية)

5- الكورمانجية المنزلة( الزازاكية)

و كل لهجة من ما ذكرت لديه عدة فروع

فمثلا اللهجة السورانية عبارة عن ( اردلانية- كرميانية- سليمانية- موكريانية- مركزية)

اللهجة البادينية عبارة عن ( البايزيدية- الهكارية- الشمدينانية- البوتانية- المركزية- الغربية)و اللهجات الأخرى كذلك لديهم عدة فروع

- تاريخ الكورد و كوردستان لأب التاريخ الكوردي ( محمد أمين زكي بك)

- صحيحة ، كما ذكرت بان كل باحث وضع تقسيما مختلفا للهجات الكوردية. التقسيم الذي وضعه شرف خان البدليي يختلف عن التقسيم الذي وضعه الامير جلادت و آخرون...لكن بالمجمل نستطيع القول الكرمانجية-السورانية-الكورانية او الزازاكية و الهورامية ايضا و لهجات محلية اخرى بنسبة صغيرة جدا مقارنة باللهجات التي زكرناها

- كم استغرقت من وقت لتأليف كتابك الدليل السياحي لديرك والمصادر التي اعتمدت عليها ...اتمنى الحصول على نسخة منها ان شاء الله في زيارة قريبة اليكم؟

- منذ ال 2008 وانا اجمع معلومات حول ديريك وبمجالات عدة منها المواقع السياحية، تراكمت المعلومات حتى اكتمل العمل بكتيب 88صفحة تضم معلومات حول 36 نقطة سياحية في ديريك باللغتين الانكليزية و الكردية. بكل تاكيد لدي نسخ ساهديها لكم باقرب فرصة نلتقي

- استاذ هوزان مامدى مصداقية مستشرقين عن تاريخ كردستان؟

- بغض النظر عن المصداقية او بدونها، لكن اغلب المصادر المعتمدة عليها حاليا هي من المستشرقين. ليس فقط بالنسبة للكورد لكن بالنسبة لاقوام المنطقة عامة.

- ماهي أنجح طريقة لتسهيل نشر اللغة؟

- اي طريقة متوافرة بين يدينا تساهم في نشر اللغة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، الاعلام، المدارس...المهم ان نسعى بكل ما نستطيع

- مارأيك بالمناهج المتبعة بمدارس الإدارة الذاتية خاصة مناهج التعليم الأساسي؟

- لم اقرأ جميع مواد مناهج الادارة، فقط رأيت عدة كتب من الصف الاول و الثاني و الثالث الابتدائي، نستطيع تلخيص الملاحظات حول تلك المناهج و التجربة بما يلي: 1-ازمة ثقة اولا نتيجة الخلافات السياسية 2-قلة الخبرة من قبل المدرسين 3-رأيت مادة تسمى الحياة والمجتمع درستها صفحة صفحة حرف حرف، بغض النظر عن المضمون لكن بحسب رأي الشخصي يفضل ابتعاد المناهج عن افكار و ايديولوجيات اي طرف كان.

- استاذ هوزان ديرشوي، ما هو السبيل لجذب شبابنا على تعلم لغتهم ؟!

- لا يلام احد على الضعف في اللغة، نشر و تقوية اللغة بالدرجة الاولى هو واجب الدولة، ثانيا واجب المثقفين والاطراف الآخرى..

المصدر- صحيفة الفكر