دار "شلير" في قامشلو تحتفي بتوقيع رواية " ZEHRA" للكاتبة لمعة علي

استضافت دار النشر شلير بمدينة قامشلو، يوم الثلاثاء، 21 نيسان 2026 حفل توقيع الرواية الجديدة للكاتبة لمعة علي والتي تحمل عنوان: "ZEHRA".

شهدت الاحتفالية حضوراً لنخبة من الكتاب، المثقفين، والمهتمين بالمشهد الأدبي والثقافي في المنطقة. وتخلل الحفل:

تسليط الضوء على مضامين الرواية وتجربة الكاتبة.

وصلة موسيقية مميزة قدمها الفنان فرهاد بكهنادي، أضفت أجواءً إبداعية على الحدث.

اختتم الحفل بتوقيع الكاتبة لمعة علي نسخاً من روايتها للحضور.

ولدت الروائية والشاعرة “لمعة علي” في قرية شيرو التابعة لمدينة ديركا حمكو عام1974، عاشت سنوات الطفولة في قامشلو، تلقت معظم تعليمها خارج المدارس الرسمية، وذلك بسبب منعها من الاختلاط في المدرسة. التحقت الكاتبة بداية بمدارس محو الأمية، ومن ثم درست الصف الخامس والسادس معاً، ثم الصف التاسع وحصلت على الشهادة الإعدادية، وبعدها الثانوية، التحقت لمعة علي بكلية الاقتصاد في جامعة الفرات بمدينة الحسكة وبسبب صعوبة الأوضاع الأمنية في تلك الفترة لم تكمل دراستها، فالتحقت بجامعة روجآفا قسم اللغة والأدب الكردي في قامشلو وأنهت دراستها عام 2018.

حازت “لمعة علي” على عدة جوائز أدبية منها: جائزة المرتبة الثالثة في مهرجان أوصمان صبري عام 2018 للقصة الكردية، والثانية في المهرجان السابع للقصة عام 2021 ، وهي عضو في اتحاد مثقفي روجآفايي كردستان(HRRK) ولها ديوان شعري مطبوع: (Hestên seyr)، تكتب الشعر والقصة باللغة الكردية والعربية وتنشر نتاجاتها في الصحف والمجلات المحلّية مثل “شرمولا – دستار – سيوان”، ولها عدة بحوث مثل: “Derwêş û Edûlê وMemê Alan وZembîlfiroş وEvdalê Zeynikê وXatûna şamê Zumurud Xan و Mestûra Kurdistanî”، ولها قصيدتان منشورتان في كتاب(Gulbjêrkên înstîtuya Kurdî) في استوكهولم بالسويد، وتعيش الآن في مدينة قامشلو.

