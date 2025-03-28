دار محافظة غراتس النمساوية تحتفل رسميا بعيد نوروز !!

أقامت دار محافظة غراتس النمساوية والتي تعد جوهرة من جواهر النمسا حيث شيدت عام 1450 ، وتعد المحافظة الثانية بعد فيينا العاصمة وهي ايضا عاصمة اقليم شتايامارك النمساوي..وبالتنسيق مع مجلس المجتمع الكردي ( فيكوم) في النمسا إحتفالية رسمية بعيد نوروز في صالة ساحرة في الطابق الثاني والذي يضم على حيطانه صوراً لكل الذين حكموا المدينة عبر تاريخها ،تمت دعوة نخبة من الجالية الكردية والذين لهم بصمات على المدينة ودولة النمسا من جميع اجزاء كردستان ، وتعد هذه الخطوة بحد ذاتها خطوة تاريخية للكرد وللمحافظة ايضا وتعد المرة الاولى عبر تاريخ المدينة يقام عيد نوروز في دار المحافظة ، استقبلت العمدة السيدة ( الكي كار) الضيوف بابتسامتها المعهودة برفقة عدد كبير من اعضاء مجلس المحافظة . افتتحت الاحتفالية في صالة مجلس المحافظة بكلمات ترحيب من مقدمي الاحتفالية وبعد ان تحدثت العمدة ( الكي كار) عن الكرد وعن نوروز قائلة بأن نوروز ليس فقط عيداً للحرية بل عيداً للمقاومة ضد الظلم والاستبداد وبأن الكرد شعب عريق واصيل وسعيدة بحضور الكرد اليوم في دار المحافظة لنحتفل معا وكذلك كانت هناك شهادات من مجلس فيكوم وايضا من اعضاء مجلس المحافظة وبعدها انتقل الحضور الى الصالة الكبيرة حيث صدحت الموسيقى الكردية لمطرب كردي قدم من مدينة لينز النمساوية وهو من من مدينة ماردين الكردستانية واغلب اغانية كانت حول نوروز وبعدها انطلق كاتب هذه الكلمات ( بدل رفو) ليقود دبكة كردية وبمشاركة العدد الكبير من النمساويين والجميل في هذا الاحتفال هو تبادل الافكار والثقافات وسماع الاغاني الكردية والدبكات الكردية وان تصل قضية الكرد للنمساويين وعلى هامش الاحتفالية تحدثت لي العمدة الكي كار عن سعادتها اليوم بانها تلتقي بهذا الجمع الكردي الذي تفتخر بهم مدينة غراتس وقد صاروا نسيج هذه المدينة الابداعي وكذلك كان المطبخ الكردي حاضرا بقوة وبالاضافة الى الاكلات النمساوية السريعة.. رغم عدد الحضور وبشهادة الجميع بان احتفالية نوروز ستظل خالدة بين جدران محافظة غراتس وفي قلوب وذاكرة الحاضرين بقوة !!

الدبكة الكردية في الاحتفالية

بدل رفو وعمدة المدينة الكي كار

جانب من الحضور

دار محافظة غراتس

كلمة العمدة الكي كار في صالة المجلس

بدل رفو

غراتس \ النمسا