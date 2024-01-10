دجوار إبراهيم: الكاريكاتير الكردي يشبه المصري في أسلوب النكتة

الكاريكاتير هو أحد الفنون التي يمكنها التأثير الإيجابي بالمتلقي، وتجذبه إليها كما أنها توثق الأحداث وتعد أحد أهم المصادر التي يمكن الرجوع إليه، لذلك يبرز دورها في الحروب والصراعات السياسية، فيمكن لرسام الكاريكاتير وصف المشهد كاملا أو نقل معاناة الشعوب فقط من خلال رسمته.

"إعلام دوت كوم" حاور فنان الكاريكاتير الكردي، دجوار إبراهيم، للحديث عن أهمية فن الكاريكاتير، وتصوره كرسام كاريكاتير كردي عن الكاريكاتير المصري، والتشابه بينهم، ومشاركته في منتدى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير، وفيما يلي أبرز تصريحاته:

1-جميعنا نعلم وندرك جيداً بأن الرسوم الكاريكاتيرية واحدة من المصادر التي يمكن الرجوع إليها للتعرف على تفاصيل وأحداث الفترات والأخرى بعيداً عن الوثائق والروايات الرسمية، مما يؤكد أن الفن إحدى أدوات المجتمع، لتوثيق أحداثه الكبرى، بينها السياسية، وفقط بذكر أسماء عملاقة الكاريكاتير المصري ستكون كافية لما شهدت من أعمال قوية وشاهد موثق للعصر.

2-يعتبر فن الكاريكاتير المصري من له الريادة في هذا المجال، فكلنا نعلم بأن الكاريكاتير وجدت عند الفراعنة ومرسومة بأشكال ترسم عديدة، فترسم الحاكم بشكل رأس أسد أو ما شابه.

3-بحكم تواجد إقليم كردستان في أربع دول كتركيا وسوريا والعراق وإيران كان لرسامي الكاريكاتير الكرد في تركيا حصة بالكاريكاتير الكردي والذي يشابه أهم أسلوب في الكاريكاتير المصري وهو أسلوب النكتة وهذا يدل على رؤية مشتركة ونظرة بين المجتمعين الكردي والمصري في تناول النكتة في عالم الكاريكاتير.

4-مع وجود الفتوحات الإسلامية انتشر الكرد في العديد من البلاد كمصر وفلسطين والأردن وكان هناك تقرب وألفة جميلة بين الكرد والمجتمع المصري وذلك بسبب طيبة وكرم المصريين الذي يرحب بأي ضيف في بلاده، وأنا أعلم بأن القنصل المصري الأخي بأقليم كردستان كانت زوجته كردية وهذا يدل على تفاهم بين المجتمعين.

5-أتمنى من الشعب المصري بالتقرب أكثر لنا ككرد بحيث الشعب المصري معروف بالطيبة و"العشرة" ونحن ككرد مكسب مهم لنا هذا الشعب العظيم والذي نعلم بأنه يمر حاليا كما تمر بها جميع الدول بالعالم بأزمات اقتصادية وأنا متأكد سيتجاوز هذه الظروف الصعبة والتاريخ خير دليل وحجم الهجوم على إشعال الفتن في مصر كبير وممنهج ولكن الشعب المصري برهن أنه شعب وطني يحب بلده ولاينجر وراء أصوات تريد الخراب.

6-من وجهة نظري أن ذلك يحدث بأشراف ذكي من القيادة المصرية التي تحاول قدر المستطاع، والشعب المصري سيتجاوز الصعوبات ويغلق باب الفتن ويحافظ على الأمن والأمان المعروف به مصر أم الدنيا.

7-مشاركتي في منتدى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير قيمة ومهمة جدا بالنسبة لي، خاصة تصدر العنوان لحقوق المرأة من جهة تعتبر دينية وهذا أن دل يدل على الدين السمح والمساواة بين الرجل والمرأة بنظر جامعة الأزهر وهو فكر وسطي معتدل يدفع بالمجتمع للإمام.

8-أتمنى أن تزورونا في إقليم كردستان ويكون هناك تعاون أكثر في جميع المجالات الإعلامية والاقتصادية والسياحية.

محمد هيثم

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