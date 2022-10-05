دلشاد سعيد يحصل على جائزة "مهرجان جميل هورو وبافي صلاح" للإبداع الفني في ألمانيا

منح مهرجان (جميل هورو وبافي صلاح) جائزته للإبداع الفني لعام 2022، للموسيقار الكردي، دلشاد سعيد، خلال حفلٍ بمدينة بون الألمانية.

وسُلِّمت الجائزة في نسختها الثانية لـ سعيد، من جانب الروائي الكردي جان دوست، في الحفل الذي حضره كتاب ومثقفون وفنانون.

وأُطلِقت جائزة الفنانين الكرديين المنحدرين من مدينة عفرين بكردستان سوريا، عام 2018، إحياءاً لذكرى وفاتهما، حيث مُنِحت النسخة الأولى للفنان الكردي نظام الدين أريج.

وقال عضو لجنة تنظيم المهرجان، عنايت ديكو، لـ كوردستان24: "مُنحت الجائزة للموسيقار الكردي دلشاد سعيد لجهوده الكبيرة في خدمة الموسيقا الكردية وتطويرها".

وأضاف: "كانت هناك نشاطات أخرى خلال حفل توزيع الجائزة، كأداء الرقصات الشعبية وإلقاء الشعر، كما عرضت فرقة زوزان للفلكور الكردي مسرحية صامتة".

جميل هورو 1934- 1989 بافي صلاح 1952- 2016 يعتبران من الفنانين المعروفين في الغناء الكلاسيكي والفلكور الكرديين في كوردستان سوريا، ويتمتعان بشهرة في باقي أجزاء كوردستان في مجال الحفاظ على الفن والموسيقا الكرديين.

وُلِد دلشاد سعيد عام 1958 في مدينة دهوك بإقليم كوردستان، بعد تخرجه من معهد الموسيقا في بغداد، صار عضواً في فرقة الإذاعة والتلفزيون الموسيقية، والتحق بالفرقة السيمفونية الوطنية العراقية عازفاً للكمان ومساعداً لقائد الأوركسترا حينذاك، وفي عام 1979 أسس فرقة دهوك الموسيقية.

من عام 1984 حتى 1988 أكمل دراسته الموسيقية العليا من جامعة ويلز في المملكة المتحدة، انتقل منذ عام 1991 إلى النمسا، وهو عازف كمان أول في إحدى الفرق السيمفونية هناك، ويعمل محاضراً في قسم الموسيقا في إحدى جامعاتها، ويقيم أنشطته الموسيقية في عدد من المدن الأوربية. وفي عام 2015، ألّف سيمفونية البيشمركه وشنكال.

(كوردستان 24)