دلشاد سعيد ينال درجة الدكتوراه في الموسيقى الكردية

نال الفنان والموسيقي الكردي المعروف، دلشاد سعيد، يوم 19 حزيران 2018، شهادة الدكتوراه في الموسيقى الكوردية من جامعة موزارت بمدينة سالزبورغ النمساوية.

حصل دلشاد سعيد على درجة الدكتوراه عن رسالته الموسومة "بحث في الموسيقى الكرمانجية – مع مراعاة الأغاني الإيقاعية"، حيث حصل بعد مناقشة مستفيضة للبحث على شهادة الدكتوراه بتقدير جيد جداً.

وعن هذا، صرح سعيد لشبكة رووداو الإعلامية بأنه "لا شك أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها بحث أكاديمي من هذا النوع عن الموسيقى الكردية – الكرمانجية وعن اندماج الموسيقى الكردية مع موسيقى جيران الكرد، في جامعة أوروبية".

تناولت أطروحة سعيد، مع الأغنية الكردية مباحث في الرقص الكردي (الدبكة)، وعن هذا يقول: "يتطرق بحثي أيضاً إلى العديد من أنواع الرقص الشعبي والدبكات الكردية، التي تناولتها على أساس الإيقاع وإيقاع اللحن، ثم قمت بتشخيص مميزات الموسيقى الكرمانجية".

وكشف الدكتور دلشاد سعيد من خلال أطروحته عدداً من الحقائق المخفية، التي جمعها في مجموعة نقاط، يقول عنها "يختلف أغلب الموسيقى الكرمانجية كثيراً عن موسيقى شعوب الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز، وهناك إيقاعات معقدة وغريبة تعرف بإيقاعات جورجينا، والتي تستعمل في الكرمانجية وفي بعض مناطق العراق، لكن تبين من خلال البحث والتحقيق العميقين أن هذا الإيقاع مأخوذ أصلاً عن الكرمانجي".

رووداو- أربيل