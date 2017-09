دهوك تختتم مهرجانها السينمائي الخامس بـ22 جائزة

اختتمت يوم السبت 16-9 -2017 في دهوك فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي بحضور العديد من الفنانين والمشتغلين في مجال السينمائي في الاقليم وخارجه من المدعوين، فضلا عن لجان التحكيم وعدد كبير من الجمهور، اقيمت مراسيم الاختتام في قاعة المؤتمرات في جامعة دهوك بعد ثمانية أيام من العروض والسمينارات وورش العمل ابتدأت في اليوم التاسع من ايلول واستمرت الى اليوم السادس عشر منه، بعروض وفعاليات ممتدة من الساعة 11 صباحا حتى 11 ليلا، تضمنت جلسات نقدية وعرض افلام المشاركة في المهرجان، فضلا عن ورشتي عمل (نوهات) اللتين تبتدئان أعمالهما في الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى السادسة والنصف ولمدة اربعة أيام من أيام المهرجان، بجزئيها ورشة السرد وكتابة السيناريو (storytelling workshop)، وورشة الانتاج السينمائي (write & pitch workshop)، وتقام الورشتان برعاية معهد غوتة وبتدريب كل من السيناريست الالماني اوليفر شوتي والمخرجة الالمانية سيليفانا سانتاماريا.

أقيمت على هامش المهرجان عدد من المؤتمرات الصحفية والجلسات النقدية التي قدمها المخرجين والضيوف والمنتجين باشتراك وزير الثقافة والشباب في الاقليم. فضلا عن عدد من العروض الخاصة التي اقيمت في اليوم الخامس من أيام المهرجان لفيلمين للمخرج الكردي هشام زمان (هيدا Hedda) و (الطفل في الصورة The boy in the picture) والفيلم الوثائقي (اسطورة الملك القبيح The legend of the ugly king) للمخرج حسين تاباك.

في ختام المهرجان تم توزيع الجوائز من قبل لجان التحكيم على المشاركين الفائزين في المهرجان بجميع فئاته الوثائقي والروائي الطويل والقصير العالمي والكوردي، وكانت النتائج على الشكل الاتي:

1. جائزة أفضل فيلم من المهجر، قدمها اتحاد الكتاب والادباء الكورد فرع دهوك للمخرج (بلند اوزتورك) عن فيلمه (الصمت الازرق Blue silence ) وهو فيلم روائي طويل من 93 دقيقة من انتاج شركة Minds meet.

2. جائزة أفضل فيلم صور في منطقة بهدينان ومحاتفظة دهوك، قدمتها محافظة دهوك للمخرج (هكار عبد القادر) عن فيلمه (انفصال separation) وهو فيلم وثائقي من 69 دقيقة انتجته دائرة السينما في دهوك.

3. جائزة لجنة التحكيم الافلام القصيرة لافضل فيلم عالمي قصير، قدمت إلى المخرجة (أدريانا سيلستيانو) عن فيلمها (مكتوب/ غير مكتوبWritten/ Unwritten) 20 دقيقة.

4. جائزة أفضل فيلم روائي عالمي قصير، قدمت للمخرجة (فرنوش صمدي) عن فيلمها (نظرة Gaze)15 دقيقة.

5. جائزة أفضل فيلم كردي قصير، قدمت للمخرج (كوردو منصور) عن فيلمه (طعم الارنب Taste of rabbit) 11 دقيقة.

6. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لافضل فيلم كردي قصير كانت من نصيب المخرج (مصطفى غندمكار) عن فيلمه (الان Alan) 20 دقيقة.

7. جائزة أفضل فيلم وثائقي كوردي قدمتها لجنة التحكيم للمخرج تايلان مينتاش) عن فيلمه (اخوة الصمت Brothers of silence ) 86 دقيقة.

8. الجائزة الثانية لافضل فيلم وثائقي كردي كانت من نصيب المخرج (هكار عبد القادر) عن فيلمه (انفصال separation) .

9. الجائزة الذهبية لافضل فيلم وثائقي كردي ذهبت إلى المخرج (ريبر دوسكي) عن فيلمه (راديو كوباني Radio Kobani) 69 دقيقة.

10. جائزة أفضل فيلم وثائقي عالمي قدمت الى المخرجة ليليانا مارينهو دي سوسا) عن فيلمها (فن الانتقال The art of moving ) 89 دقيقة.

11. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لافضل فيلم روائي كردي طويل، كانت من نصيب المصور (تورج أصلاني ) عن فيلم (14تموز 14 July ) 148 دقيقة.

12. جائزة أفضل ممثلة، للممثلة (أفين أحمد) عن دورها في فيلم (وراء الاحلام Beyond dreams).90 دقيقة

13. جائزة أفضل ممثل، ذهبت الى الممثلين الرئيسين في فيلم (14 تموز 14 July ) وهم سعاد أوسطة، شاهين يالجين، ناظم روذهات .

14. جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي كردي طويل كانت من نصيب فيلم (حلم ماقبل الموت A dream before dying ) للمخرج فكري بروذي، 1000 دقيقة.

15. جائزة أفضل سيناريو لفيلم طويل ذهبت الى سيناريو فيلم (الصمت الازرق Blue silence) سيناريو واخراج (بلند اوزتورك).

16. جائزة أفضل مخرج كانت من نصيب المخرج (جميل مفخري) عن فيلمه (اصبحت لاجلك شجرة رمان I had been pomegranated for you) 80دقيقة.

17. الجائزة الذهبية لافضل فيلم روائي كردي طويل، قدت إلى فيلم (وراء الاحلام Beyond dreams) للمخرجة (روذده سيكرسوز)

18. جائزة الجمهور لافضل فيلم عالمي طويل ذهبت لفيلم (A single rider) للمخرج لي زوو يونك).97 دقيقة

19. جائزة تقدير خاصة من لجنة التحكيم لفيلم (Glory) من اخراج (كريستينا كروزيفا و بيتر فالجانوف)96 دقيقة

20. جائزة لجنة التحكيم للافلام الروائية الطويلة قدمت لفيلم (The nothing factory) للمخرج (بيدرو بينو).177 دقيقة

21. جائزة الفيلم الروائي الاول للمواهب الجديدة ذهبت لفيلم (El Amparo ) للمخرج (روبير كازاديلا).999 دقيقة

22. جائزة يلماز كوناي لافضبل فيلم عالمي طويل كانت من نصيب فيلم (Sami blood) للمخرجة (أماندا كيرنيل) 110 دقيقة.

كوثر جبارة - العالم الجديد