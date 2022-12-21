رأس اللاجئ، وسادة الأحلام المذعورة- عمل أدبي جديد للكاتب عبدالقادر موسى

صدر حديثا ًعن دار تيرـ فرلاغ في ألمانيا عمل أدبي جديد، حمل عنوان "رأس اللاجئ، وسادة الأحلام المذعورة» باللغة الكرماجية. للكاتب والمترجم عبدالقادر موسى، حيثُ زيّنت الغلاف لوحة الكاتب فرانتس كافكا، بينما صمّمته الفنانة ساندرا مانديس س، وقام اللغوي سليم بجوك بتصحيحه.

يقع الكتاب في ١٠٠ صفحة من القطع المتوسط ، وهو خلاصة اول مشروع ادبي بالكردية، حصل على منحة الآداب غير الألمانية في دورتها الاولى، من هيئة الثقافة وأوروبا في برلين، عام ٢٠١٨.

الكتاب وبحسب ما ورد على غلافه ، هو عمل تجريبي، يجدل فيه الكاتب نصوص شعرية ويبني نسيج معادلة ادبية، بلغة تصويرية و نحت الكلمات، لمواضيع أبدية كالهجرة، الحرب وعواقبهما، وذلك من خلال نطق عشوائي للاشياء المتبقية من الدمارعامة. و يعتمد بشكل خاص على السرد الدائري المتكرر لعنصرين رئيسين يبنيان النصوص بمبادرة ضمنية غيرمعلنة ومؤازرة من عناصر ثانوية اخرى.

العنصر الاول وهوعبارة عن مخدة الاحلام المذعورة، يخزن الاحلام، الاهمال، الانفصام و الاوهام لراس لاجئ في منفاه والوطن. وحينما يرنو الراس ناعسا اليها، تقفذ المخدة زعرا، تراقبه من زاوية السرير، تكشف احلامه، تحلمها بنفسها و تعيد صياغتها من جديد ، شعرا، قصا، هلوسة و لغة جسد من خلال مواضيع مليئة بالحب، الحرب، القتل، الانتحار، الهجرة، الحنين والذكريات المندثرة . و هكذا تقود النص نحو النهاية.

العنصر الثاني و هو الراس ذوي الخرزة الزرقاء. الحجر المنهار اثناء الحرب والذي يتدحرج في امكنة و ازمنة متداخلة، يسجل الاحداث و المشاهد في عيونه ويبني كتابات مرعبة و نصوصا مرئية وعشوائية للمدن المقابر، معتمدا في ذلك على الأساطيرالقديمة.

من الجدير ذكره ان الكاتب يعتمد في كتابة عمله هذاعلى طريقة الأناركية الإبداعية في الكتابة الادبية و الابداع الفني عامة ، والتي يعد الكاتب احد روادها الاوائل.

الكتاب مرفق بكتيب يضم نصوص مختارة من العمل ذاته و باللغة الألمانية.

يمكن الحصول على الكتاب من خلال هذا الرابط:

https://www.tir-verlag.com/shop/sere-penaber/

عبد القادر موسىكاتب، مترجم وخبير في مجال اللجوء والهجرة. درس اللغة الفرنسية وآدابها في جامعة حلب والإرشاد الاجتماعي التربوي في المعهد العالي أليس سالومون في ألمانيا. وحصل على منحة عمل للآداب من إدارة ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ للشؤون اﻠﺜﻘﺎﻓية ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ في برلين لعام ٢٠١٨ و منحة راديال للترجمة من صندوق الترجمة الألمانية لعام ٢٠٢١.

ترجم شعره إلى الإنكليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، البولونية و العبرية ونشرت في المجلات والأنتولوجيات الأدبية في دول مختلفة. كما شارك في العديد من ورشات العمل في مجال الشعر والترجمة في مهرجانات الشعر العالمي.

من أعماله:

رأس اللاجئ، وسادة الأحلام المذعورة ،نصوص تجريبية، كردي، دار تير فيرلاغ، برلين

٢٠٢٢

انطولوجيا الأدب والفن الابداعي الأناركي، كولاج نصوص تجريبية وأقمشة، كردي ـ الماني، برلين

٢٠٢٠

خارج الحديقة، داخل السور، شعر - عربي ، منشورات دار الدراويش ـ لوفديف ٢٠١٩

أنطولوجيا أصوات شعرية من روجآفا، كردي- إنجليزي، اينر شيلد ، الولايات المتحدة ٢٠١٧