"رجل واحد لا يكفي".. كتابُ مؤلفة كردية الأكثر بحثاً بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين في 25 كانون الثاني 2024 ويستمر حتى 5 من شهر شباط بمشاركة سبعين دولة وأكثر من ألف ومائتين دار نشر وبعدد زوار تجاوز النسخ السابقة حتى الآن حيث زاره مليونا شخص خلال الأسبوع الأول، وشهدت دار نينوى للنشر والتوزيع إقبالاً كثيفاً من القراء العرب والمصريين، بعدما أصبح كتاب "رجل وأحد لا يكفي" للكاتبة الكردية، هناء داوود أحد أكثر الكتب بحثاً.

وقاربت الطبعة الأولى للكتاب على النفاد في الفئة الشعرية بالنسخة الخامسة والخمسين للمعرض، بعدما أثار الكتاب وعنوانه جدلاً كبير في الأوساط الشعرية والأدبية في الوطن العربي.

وتعد الكاتبة هناء داوود أحد أجرأ الكتّاب في الوقت الحالي وذلك لتميزها بالواقعية في سرد واقع حياة المرأة الشرقية في المجتمع العربي.

وتنحدر هناء داوود من عائلة كردية من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، وحاصلة على شهادة الماجيستر في اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة الفرات وتتقن العربية والإنجليزية والاشورية و الأرمنية بالإضافة إلى الكردية لغتها الأم.

ويعد كتاب "رجل واحد لا يكفي"، واحداً من أعمالها الكثيرة ومن بينها "أربعون هزيمة وأنا"، و"النجوم تسفر أحياناً، و "السقوط في الأحمر"، بالإضافة إلى كتابها "مالفا" الذي يسلط الضوء على حياة الفنان التشكيلي العالمي عمر حمدي.

إعداد زاكروس - أربيل - القاهرة - محمد صابر