رحيل الاديبة الكردية "ديا جوان" ( برقية عزاء)

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نحن في مؤسسة سما كرد للثقافة والفنون نبأ رحيل الاديبة الكردية زينب شوزي والمعروفة بأسم " ديا جوان" يوم الاربعاء 26 شباط 2025 عن عمر يناهز الـ72 عاماً في أحد مشافي مدينة دهوك .

برحيل أديبة وشاعرة وقاصة وسياسية كردية في الآن ذاته لهو خسارة كبيرة للادب الكردي في روزآفاي كردستان نظراً لما قدمته ديا جوان من نتاجات ادبية اغنت به المكتبة الكردية . وقد كرست حياتها للنضال في سبيل كردستان وبعد مسيرة حافلة بالعطاء رحلت وتركت ارثاَ ثقافيا وسياسياَ غنياً خلفها .

اذ نتقدم الى عموم آل سوزي وبالاخص شقيقها خورشيد سوزي بخالص العزاء والى جميع المثفين الكرد ونتمنى من الله ان يتغمدها بواسع رحمته ويلهم اهلها الصبر والسلوان . وأنا لله وانا اليه لراجعون .

نبذة عن حياة الراحلة

ولدت "ديا جوان" عام 1952، وعملت من أجل القضية الكردية منذ شبابها. واصبحت عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا

*أعمال "ديا جوان"

ابدعت الراحلة على الصعيد الثقافي وامدت المكتبة الكردية بالعديد من النتاجات ، ونالت خلال حياتها العديد من الجوائز وشاركت في عشرات المهرجانات الأدبية والثقافية، ولها عشرات الأعمال المطبوعة باللغة الكردية ومنها:

*Pêlek Ji Deryayê Kovanên min

* Bazbend

* Zikata Evînê

* Bendêr

* Gotinên Li Ber Mirinê

* Hêsrên Zika

* Çîrokên Kurdan

* Gotinên Pêşiyan

* Firmeskên Azadiyê

* Kenê Reş

هذا وقد جرى تشييع جثمان الراحلة بحضور شعبي واسع وبمشاركة فعاليات سياسية وثقافية وشخصيات مجتمعية، ودُفنت في مقبرة دلبى في دهوك بإقليم كردستان.