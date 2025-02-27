رحيل الاديبة الكردية "ديا جوان" ( برقية عزاء)

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نحن في مؤسسة سما كرد للثقافة والفنون نبأ رحيل الاديبة الكردية زينب شوزي والمعروفة بأسم " ديا جوان" يوم الاربعاء 26 شباط 2025 عن عمر يناهز الـ72 عاماً في أحد مشافي مدينة دهوك .
برحيل أديبة وشاعرة وقاصة وسياسية كردية في الآن ذاته لهو خسارة كبيرة للادب الكردي في روزآفاي كردستان نظراً لما قدمته ديا جوان من نتاجات ادبية اغنت به المكتبة الكردية . وقد كرست حياتها للنضال في سبيل كردستان وبعد مسيرة حافلة بالعطاء رحلت وتركت ارثاَ ثقافيا وسياسياَ غنياً خلفها .
اذ نتقدم الى عموم آل سوزي وبالاخص شقيقها خورشيد سوزي بخالص العزاء والى جميع المثفين الكرد ونتمنى من الله ان يتغمدها بواسع رحمته ويلهم اهلها الصبر والسلوان . وأنا لله وانا اليه لراجعون .
نبذة عن حياة الراحلة
ولدت "ديا جوان" عام 1952، وعملت من أجل القضية الكردية منذ شبابها. واصبحت عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا
*أعمال "ديا جوان"
ابدعت الراحلة على الصعيد الثقافي وامدت المكتبة الكردية بالعديد من النتاجات ، ونالت خلال حياتها العديد من الجوائز وشاركت في عشرات المهرجانات الأدبية والثقافية، ولها عشرات الأعمال المطبوعة باللغة الكردية ومنها:
*Pêlek Ji Deryayê Kovanên min
* Bazbend
* Zikata Evînê
* Bendêr
* Gotinên Li Ber Mirinê
* Hêsrên Zika
* Çîrokên Kurdan
* Gotinên Pêşiyan
* Firmeskên Azadiyê
* Kenê Reş
هذا وقد جرى تشييع جثمان الراحلة بحضور شعبي واسع وبمشاركة فعاليات سياسية وثقافية وشخصيات مجتمعية، ودُفنت في مقبرة دلبى في دهوك بإقليم كردستان.