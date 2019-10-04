رحيل البروفيسور عزالدين مصطفى رسول في السليمانية

توفي البروفيسور عزالدين مصطفى رسول صباح يوم الخميس 3 تشرين الاول 2019 في مدينة السليمانية عن عمر ناهز 86 عاما.

ولد البروفيسور عز الدين مصطفى رسول في مدينة السليمانية عام 1934 وانهى دراسته الابتدائية والثانوية هناك ثم درس اللغة العربية بمعهد المعلمين العالي بعد ذلك عمل في التعليم الابتدائي والثانوي وكان يمارس عمله الصحفي حيث تاثر وبشكل كبير بالشاعر الكوردي الكبير"عبد الله كوران" والذي كان استاذه الروحي حيث وصفه بـ :" الاستاذ العارف، المتواضع مع التلميذ الدؤوب المتلهف للمعرفة".

وبعد ثورة تموز 1958 غادر البروفيسور الراحل عزالدين مصطفى رسول الى الاتحاد السوفيتي السابق والتحق هناك بدورة لتعلم اللغة الروسية بموسكو عام1959-1960 بعد ذلك حصل على شهادة "الكانديدات" من معهد الاستشراق بجامعة "باكو" في عام 1963م.

ثم مارس التدريس بجامعة بغداد منذ عام 1963 ليحصل على درجة بروفيسور عام 1977 من الاتحاد السوفيتي، ومن ثم حصل على درجة الاستاذية من جامعة بغداد.

وكان الدكتور الراحل رسول يجيد اللغة الفارسية والروسية والتركية مع تمكنه من اللغة العربية الامر الذي مكنه من ترجمة العديد من المدونات الشعرية والادبية لعل ابرزها "ممي آلان" التي اتحفها بمقدمة رائعة، فقد طبع هذا العمل الرائع باللغة العربية عام 1984 عن دار الثقافة الكوردية.

ومن روائع ما ترجمه هو ديوان عبد الله كوران والذي عنون "عبد الله كوراني الاثار الشعرية الكاملة" اما ابرز نتاجه الفكري فهو دراسته الرائعة " في اداب الفولكلور الكوردي " والذي يعد مقدمة عملية للباحثين في تراث كردستان فقد جمع الكتاب بين اصناف التراث المختلفة حيث تحدث عن الحكايات الكوردية واختلافها عن الاسطورة مع عرضه لابرز الملاحم في تراث كوردستان وتناول فيه الطرائف والنكات الكوردية المدونة كذلك تطرق الى ابرز الاغاني الفولكلورية ومضامينها التراثية.

وعلى الرغم من صغر هذا الكتاب غير انه فاز بجائزة افضل كتاب كوردي لعام 1970. اما باقي مؤلفات الراحل رسول فهي عديدة ومتنوعه منها "احمدي خاني شاعراً ومفكراً ،وفيلسوفا ومتصوفا". وللبروفيسور الرحل عزالدين مصطفى كتاب اخر عن الشيخ رضا الطاباني طبع باللغة الكوردية في بغداد عام 1979 وله كتاب"قافلة من شهداء كردستان ايران" وكتاب "الشعر الكوردي حياة ونتاج شعرائه" طبع هذا الكتاب باللغة الكوردية عام 1980 ،وله ايضاً "حول الصحافة الكوردية"حيث دون فيه تاريخ الصحافة في كوردستان . طبع هذا الكتاب في بغداد عام 1973.

كذلك قام البوفيسور الراحل بترجمة العديد من الكتب من اللغة العربية الى الكوردية وبالعكس كذلك ترجم عددا من المؤلفات من اللغة الروسية الى العربية منها "علم الادب المقارن " للعالم السوفيتي جيرمونسكي وكتاب نظرية الادب الشرقية لمجموعة من المؤلفيين السوفييت.

وكان للراحل له دور بارز في جمع العديد من دواوين الشعراء الكورد منهم "احمد مختار جاف..الخ".

كما ان للدكتور رسول العديد من المقالات والبحوث التي نشرت في مجلات منها "مجلة الثقافة الجديدة، مجلة شمس كردستان".

موجزة عن حياته:

- ولد في السليمانية سنة 1934

- أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في السليمانية

- درس اللغة العربية في معهد المعلمين العالي

- مارس التعليم لطلاب المرحلة الإبتدائية والثانوية إضافة إلى العمل الصحفي

- تأثر بالشاعر عبد الله كوران وكان يعتبره الأب الروحي له

- بعد سنة 1958 غادر العراق إلى الإتحاد السوفيتي

- سنة 1963 نال شهادته من معهد الإستشراق بجامعة باكو

- منذ سنة 1963 مارس التدريس في جامعة بغداد

- سنة 1977 حصل على درجة البروفيسور من الإتحلد السوفيتي إضافة إلى درجة الأستاذية من جامعة بغداد

- كان يجيد / الفارسية - الروسية - التركية - العربية - الكردية/

- له حوالي 80 مؤلفاً

- قام بترجمة العديد من الكتب من اللغة العربية إلى الكردية والعكس

- ترجم مؤلفات روسية إلى اللغة العربية

ومن مؤلفاته نذكر:

- الواقعية في الأدب الكردي

- أحمد خاني شاعراً ومفكراً وفيلسوفاً وصوفياً

- قافلة شهداء كردستان

- حول الصحافة الكردية

- الشعر الكردي - حياة ونتاج شعرائه.

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