رحيل الشخصية الوطنية والدينية والمربي الفاضل و( ابي الروحي ) الشيخ عبد الرزاق جنكو الى جوار ربه

الإخوة الدكتور علاء الدين جنكو وعبدالسلام و عبد الحليم والاخ محمد والاخ فريد والأخ حسين الجنكو . الاستاذ علي شمدين والاخوات والوالدة أم علاء وجميع آلِ جنكو المحترمين.

أتقدم باحر التعازي القلبية برحيل الوالد الذي قضى جل عمره في خدمة الدين والمجتمع والقضية الكردية ولا أنسى فضله في تأسيس بذرة الجالية الكوردية في بيته المضياف بإمارة عجمان ومباركته والدكتور علاء في تأسيس مؤسسة سما للثقافة والفنون الكوردية في الامارات.

وكان لمؤسسة سما الشرف حيث قام المرحوم مع الاستاذ ابراهيم اليوسف والدكتور علاء بتكريم العلامه ملاعبد الله ملا رشيد الغرزي قاضي ثورة البارزاني الخالد .

نسأل الله ان يخلده في فسيح جناته والصبر والسلوان لنا جميعاً

وانا لله وانا اليه راجعون

عارف رمضان

مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون

نبذة مختصرة عن حياة الراحل

العلامة عبدالرزاق جنكو من مواليد القامشلي 1948 ويحمل إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق، درس لفترة من الزمن مادة الديانة الإسلامية في مدارس القامشلي، كما عمل أيضاً في حقل التدريس الديني في مدارس الإمارات العربية المتحدة، حيث عاد بعدها إلى سوريا وأحيل للتقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، وهو إضافة لتدينه يعتبر من الشخصيات الوطنية البارزة في محافظة الحسكة وعروف بمواقفه الوطنية والشجاعة عن قضية شعبه.

توفي العلامة الكردي عبدالرزاق جنكو يوم الثلاثاء الموافق في 31- 10-2017 عن عمر يناهز السبعين عاما في مدينة ماردين بشمال كردستان حيث كان يقيم في السنوات الاخيرة .

يعتبر رحيله خسارة لنا جميعا لانه كان مناضلا و مدرساً ومربياً وناضل في طوال حياته على درب الحرية و نشر رسالة التوعية و الكفاح.