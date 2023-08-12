رحيل الشّاعر الكردي اسماعيل كوسه في مدينة عامودا

توفي الشاعر والكاتب الكردي السوري إسماعيل كوسا عن عمر ناهز 57 عامًا إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في مدينة عامودا شمال شرقي سوريا ، مساء الجمعة 11 آب 2023.

ونعى اتحاد الكتاب الأكراد السوريين والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الأكراد السوريين والمثقفون والكتاب السوريون الشاعر الراحل وكان قد بدأ الشّاعر الراحل كتابة الشعر في ثمانينيات القرن الماضي، وله ديوان شعري بعنوان: "حديقة واسعة للتعب".

و له العديد من القصائد في الصحافة العربية وللشّاعر مخطوطات شعرية وترجمات من العربية لعدد من الشعراء السوريين غير منشورة.

يُشار إلى أن اسماعيل كوسه حاصل على شهادة معهد المعلمين في مدينة القامشلي، ودرّس في عدد من مدارس مدينة عامودا، وكان من كتاب الرأي في جريدة ليفانت.

يقول انا ( اسماعيل كوسا )

-أنا ابن بيئة طائشة إلى أقصى حدود الهزيمة ، جئت إلى الشعر ، هربا من الأنين والبراري الآثمة والطفولات المحرومة ... أخذت القصيدة إلى السؤال والدهشة والغموض ، لكي تعرف أسراري المكبلة ( بالزناجير ) لكي تعرف ، غضب الأبجدية تحت أظافري لا يمكن أن أفصل الإنسان من الشاعر في داخلي وكذلك الشاعر من الإنسان ، أنا توأم هذه العلاقة ، أتناثر في ثناياها بطيئا كشجرات الجوز عندما تثمر .. كرائحة الشواء على نار هادئة ربما أنا الدم المهدور من سلالة الشعر ، ربما أنا الآدمي المنسي من التاريخ والجغرافيا والقدر ، لا المتاهة تدرك صلصالي ، ولا ( أقواس القزح ) تنتبه لحالتي السكرانة أبداَ ، والجرح مفتوح داخل كبدي ، وحتىً آخر الكلمات.