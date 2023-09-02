رحيل الفنانة التشكيلية الكُردية سمر دريعي

توفيت مساء وم الخميس (31 آب 2023)، الفنانة التشكيلية الكردية من روجآفا كردستان، سمر دريعي بعد صراع مع المرض، حيث وافتها المنية في المانيا عن عمر ناهز الـ 46 عاماً.

وانتقلت قبل 23 عاماً إلى العاصمة الرومانيا بوخارست .واتممت دراستها ونالت شهادة الدكتوراة في النقد الفني الفلسفي هناك، قبل مرضها بفترة وجيزة، وسبق أن نظمت مجموعة معارض في عدد من مدن العالم.

وشهدت أغلب دول الشرق الأوسط معارض الفنانة التشكيلية الكردية الراحلة، وكرمت في عدة دول منها حيث تم تكريمها في مهرجان السينمائي الدولي مغرب أكادير كأول فنانة سورية 2013، كما شاركت في تونس، بمدينة المحرس ضمن ملتقى للفنون الدولية 2013 ، 2014، وأيضاً تم تكريمها في حلب في مهرجان ابداع بلد 2006، وأيضاً حصلت على الدرجة الثانية في مهرجان مباشر (رسم على الجسد ) في بخارست بدي بينتينغ 2006، وكذلك لها مشاركة في مدينة "آمد\ديار بكر" مع نخبة الفنانين التشكيليين الاكراد 2015.

أيضاً أقامت معرض فردي في أربيل 2013، وكذلك أقامت معرض فردي في دهوك 2013 في إقليم كردستان العراق، وأيضاً عشرة معارض فردية في بوخارست العاصمة الرومانية.

ونعاها أصدقاؤها ومحبوها بكلمات محزنة على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن أسفهم لفقدان هذه القامة الفنية.