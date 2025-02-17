رحيل الفنان الكردي الكبير رشيد صوفي في كوباني

توفي يوم الاثنين 17-شباط-2025الفنان الكردي المعروف رشيد صوفي، عن عمر يناهز 72 عاماً، في أحد مشافي مدينة كوباني، بعد صراع مع مرض "سرطان الكبد".

الفنان رشيد صوفي من مواليد كوباني ١٩٥٣ ينحدر من عائلة محافظة دينياً، إلا أنه اختار مجال الموسيقى وابدع فيها، حيث بدأت مسيرته الفنية عام ١٩٧٠ بإنشاد التراتيل الدينية متأثراً بالمقامات الدينية والأفكار الصوفية ومن ثم توجه إلى الموسيقا الشرقية والعزف على العود ، و قام بزيارة القاهرة خلال مسيرة حياته الحافلة حيث عاصمة الغناء والفن ونال عدة شهادات فخرية نتيجة اجتهاده في العزف على آلة العود .

يعد صوفي من أبرز الفنانين الكرد الذين تركوا بصمة في المشهد الموسيقي والفني، حيث بدأ رحلته الفنية في سن مبكرة، متعلماً العزف على آلة البزق في الخامسة عشرة من عمره على يد الموسيقي محمد قدري دلال.

واصل شغفه بالموسيقى وشارك في مهرجانات العزف في حلب خلال دراسته الثانوية، كما تأثر بفنانين بارزين مثل حسن زيرك ومحمد عارف جزراوي، ما ساهم في تشكيل أسلوبه الغنائي المميز.

أصدر أولى أغانيه عام 1977 بعنوان"Mey Nenoşî"، واستمر في تقديم أعمال غنائية غنية بالتنوع الموسيقي. كما أطلق كاسيتين بارزين: "Ez mêvanê dilê te me" عام 1986 و"Xwezya hêvî" عام 1994، واللذان لاقيا نجاحاً واسعاً في الأوساط الفنية الكردية.

تكريماً لمسيرته الغنية وإبداعه، نال صوفي جائزة آرتا للعطاء والإبداع عام 2016، تقديراً لمساهماته في إثراء الأغنية الكردية لعقود.

بفقدان فنان بقامة الراحل رشيد صوفي لهو خسارة كبير للفن والموسيقى الكردية والاثر الذي ترك خلفه من اغاني وتراتيل وتقاسيم صوفية كلاسيكية كردية سيذكره الشعب الكردي لاجيال ولا يسعنى في هذه المناسبة الاليمة نحن مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون وموقعها ألا ان نتقدم بخالص العزاء والمواساة للفنانين الكرد عموماً وللفنان خالد صوفي شقيق المرحوم وعائلته واقربائه خصوصاً ونطلب من الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحباءه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر : ARTA fm بتصرف