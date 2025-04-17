رحيل الفنان الكردي رمضان نجم أومري

توفي صباح يوم الخميس17 نيسان 2025، الفنان الكردي رمضان نجم أومري عن عمر ناهز 85عاماًفي مدينة الدرباسية مسقط رأسه بمحافظة الحسكة في روزآفاي كردستان، عن عمر ناهز ٨٦ عام، بعد معاناة مع المرض. ، إثر مضاعفات جلطة دماغية أصيب بها قبل عام.

ولد رمضان نجم أومري عام 1940 في قرية سيكرا بريف الدرباسية، وتعلم العزف على العود على يد الفنان نعيم دلال أثناء إقامته في حلب في خمسينيات القرن الماضي.

في عام 1971، سافر إلى لبنان وشارك في عدة حفلات إلى جانب فنانين كرد مثل محمد شيخو ومحمود عزيز. ثم انتقل عام 1975 إلى إذاعة بغداد، حيث سجل مجموعة من الأغاني في قسمها الكردي.

وفي عام 1984، أصدر أول ألبوم غنائي له في حلب، تلاه ثلاثة ألبومات أخرى. ويضم أرشيفه الفني نحو 80 أغنية. بقي الفنان الراحل في مدينته الدرباسية حتى وفاته.

وفي عام 2018، كرمته مؤسسة آرتا للإعلام والتنمية بمنحه جائزة آرتا للعطاء والإبداع تقديرًا لمسيرته الفنية.

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