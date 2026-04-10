رحيل الفنان علي منصور في مدينة عامودا

توفي صباح يوم الجمعة 10 نيسان 2026 الفنان الكردي علي منصور في مدينة عامودا بـ روزآفايي كردستان بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 60 عامًا، وقد أثار رحيله ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والفنية الكردية، حيث استعاد كثيرون سيرته الفنية ودوره في خدمة الأغنية الكردية وتعليم الأجيال الشابة.

علي منصور هو فنان وموسيقي كردي عُرف بإسهاماته في مجال الغناء والتلحين والعزف، ويُعد من الأسماء التي تركت أثرًا في مسيرة الأغنية الكردية المحلية. بدأ نشاطه الفني في سن مبكرة، من خلال مشاركته في فرق نوروز في عامودا، وساهم في تأسيس فرقة مهاباد وفرقة سرخبون ثم كان من بين المشاركين الفعالين في تأسيس فرقة“Agirî” عام 1986.

خلال مسيرته الفنية، ساهم علي منصور في كتابة وتلحين عدد كبير من الأغاني الكردية، وقدّم أعمالًا غنائية بصوته، كما أدّى عدد من الفنانين والفرق بعضًا من أعماله. وإلى جانب نشاطه الفني، عُرف أيضًا بدوره في تعليم العزف والغناء لعدد من الشباب، ما جعله حاضرًا في بدايات عدد من التجارب الفنية في المنطقة.