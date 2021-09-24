رحيل الكاتب والباحث والعالم الكردي الدكتور علاء الدين جنكو (سيرة حياة – برقية عزاء)

ببالغ الحزن والأسى و بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا اليوم خبر رحيل الباحث والكاتب الكردي القدير الدكتور علاء عبدالرزاق جنكو بعد إصابته بجلطة دماغية، في إقليم كردستان…بمدينة السليمانية

ولد علاء الدين جنكو في قرية أبو خزف - منطقة قامشلو في سنة 1974 م , درس الابتدائية والإعدادية وحتى الثاني الثانوي في مدينة قامشلو, وحصل على الثانوية العامة من دولة الامارات , والبكالوريوس من جامعة محمد بن سعود في السعودية , والدبلوم والماجستير فرع جامعة أم دورمان في سوريا, والدكتوراة من جامعة أم درمان في السودان، متزوج وله ولدين وثلاثة بنات.

عمل كمدرس و رئيس قسم القانون ومدرس الفقه والأصول في كلية القانون بجامعة التنمية البشرية في السليمانية بإقليم كردستان العراق , إمام وخطيب جامع باركه هناك ،وهو احد مؤسسي مؤسسة سما للثقافة والفنون في دبي عام 2005 ومؤسس الرابطة الكردية السورية، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

كما ان الدكتور علاء الدين جنكو غزير الانتاج والكتابة وكثير القراءة فضلاً عن انشغاله بواجباته الدينية والدنيوية بشكل مستمر اصدر العديد من الكتب في مجالات البحوث والإبداع ومعاجم الأعلام والتراجم والسير…

ومن اصداراته المهمة (من الملاذ إلى حطين في سيرة الناصر صلاح الدين الايوبي)، وصدر له عن دار النفائس عام (2004)، كتاباً بعنوان (التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة)، وأيضاً كتاب عن حياة (ملا أحمد بالو) من اصدارات مؤسسة سما للثقافة والفنون ، وكتاب بأسم (المرجان الكردي/شرح لامية ابن الوردي).

وفي أواخر عام 2020 اصدر في السليمانية كتاب (سيرة أعلام الكُرد في سوريا/ الجزء الأول والثاني )، والكتاب مرجع مهم وسيرة حياة الكثير من علماء الدين الكرد في روزآفا كردستان وسوريا ولولا ذلك الكتاب لفقدنا العديد من تلك الاسماء جميعها بعد جيل، وقبل ذلك كان قد اصدر له رواية كولبهار، هي التجربة الروائية الثانية للكاتب علاء الدين جنكو، بعد تجربته الأولى وإصداره أواسط عام (2020)، روايته (لهيب القرية) كما كان له مساهمات ومقالات وبحوث نقدية ادربية دينية نشرها في العديد من الدورات والجرائد والمواقع الكردية والعربية.

الرحيل المبكر وهو في أوج شبابه، وعطائه الأدبي والبحثي والأكاديمي والاجتماعي خسارة لنا جميعاً...

-للراحل جنان الخلد

-لأسرته وذويه الصبر والسلوان والعمر المديد

وإنا لله وإنا إليه لراجعون.

مؤسسة سما للثقافة والفنون

هه ولير 24- ايلول 2021

وقد نعى مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون السيد عارف رمضان على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الكلمات الحزينة.

توقف عن الخفقان نبض قلب العالم والكاتب صديقي الدكتور علاء الدين ملاعبدالرزاق جنكو فجر هذا اليوم الجمعة بعد اصابته بنوبة دماغيه في السليمانية اعزي نفسي انني فقدتُ صديقاً عزيزاً وشهماً وعالماً مؤمناً والذي كنتُ تعرفتُ عليه والمرحوم والده واخوته قبل مايقارب الثلاث عقود في الامارات العربية المتحدة،

عزائي لاسرته واخوته واخواته و والدته وطلابه وكل من عرف سيرته الطيبة الحافلة بالعلم والخدمات الاجتماعية

سائلاً المولى ان يحعل قبره روضاً من رياض الجنه ويسكنه فسيح جناته مع الانبياء والشهداء والصديقين، هم السابقون ونحن بهم لاحقون.

وانا لله وانا اليه راجعون.

عارف رمضان

مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون

صورة تجمع المرحوم علاء الدين جنكو والسيد عارف رمضان مع رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البارزاني

على هامش مهرجان دهوك الثقافي عام 2005