رحيل المقكر و الاكاديمي الكردي الدكتور جمال نبز

الى عموم آل الفقيد وجموع الامة الكردية

ببالغ الحزن والأسى الشديدين تلقينا نبأ فراق العلامة الدكتور جمال نبز, المعروف بخدمته لأمته الكردية ولغتها.

لقد كان الراحل موسوعة فكرية وعلمية قلّ نظيرها, ومن القلائل الذين جمعوا تلك الخصال, فقد درس العلوم الشرعية وأكملها بدراسة العلوم التطبيقية معززاً تجربته في ألف باء اللغة الكردية وقواعدها، وحصل على درجة الدكتوراه من المانيا في مبحثه التاريخي عن الأمير الرواندوزي. كان ضليعاً في اللغة الكردية والعربية والفارسية وكذلك الألمانية والإنكليزية وصدر له مؤلفات وترجمات باللغات المذكورة تتجاوز الستين مجلدا، تتضمن مختلف العلوم الفلسفية والتاريخية والأدبية.

لقد كان لنشاطه السياسي إضافة لأعماله الفكرية والعلمية دور رائد وفريد في تعريف المهتمين بالقضية الكردية على الساحة الاوربية بعد انتقاله اليها عام 1962 , وشارك في العديد من الهيئات والمنظمات الشبابية والثقافية الكردستانية في المانيا وغيرها من الدول الاوربية.

لقد كان الراحل أحد أعمدة الفكر الكردستاني المعاصر وسيبقى بأفكاره وكتبه حياً في ذاكرة الامة الكردية.

ستبقى اعماله وافكاره نبراساً يضفي على المستقبل الكردستاني إشراقاً لا ينتهي.

اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان

09.12.2018

قامشلو