رحيل سعاد فرحان موسى زوجة الكاتب الكردي خالد جميل محمد

نعى الباحث الكردي الاستاذ خالد جميل محمد على الفيسبوك رحيل رفيقه دربه السيدة سعاد فرحان موسى ( أم زانا) بعد صراع مع المرض صباح الاحد 7 نيسان 2024 .

ونحن بدورنا في مؤسسة سما للثقافة والفنون نتأسف على رحيلها ونشارك الاستاذ خالد جميل احزانه على رحيل رفيقه دربه وام اولاده، فقد كانت المرحومة السند والداعم القوي له خلال تلك السنوات الماضية ولها دور في مدى نباغة وقوة ابحاث الكاتب خالد جميل، علماً اننا نعتبر خالد جميل محمد احد افراد مؤسستنا وقدم الكثير للادب الكردي من خلال ابحاثة ومقالاته القيمة ولا سيما في الادب الكلاسيكي الكردي واللغة الكردية ، وقدم الكثير من المحاضرات والندوات القيمة في قاعة مؤسسة سما كما انه اقام دورات تعلم اللغة الكردية تحت رعاية مؤسستنا .

نعزي الاستاذ خالد وجميع آل قرموتي ونتمنى لهم الصبر والسلوان والصمود على هذا المصاب الجلل .. وانا لله وانا اليه لراجعون

نص برقية العزاء

باسمي (خالد جميل محمد) وباسم آل قرموتي وعائلة فرحان موسى قرموتي وأولاده

بحزن شديد ننعى إليكم المرحومة سعاد فرحان موسى (قرموتي)/ أم زانا... بعد صراع مرير جدا مع المرض

الدفن (اليوم الأحد 7 نيسان 2024) بناء على توصية المرحومة، في مقبرة كسنزان بهولير

العزاء في المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا. عند فلکەی زراعه 40م.هولير

يومي الأحد والإثنين 7-8/ نيسان 2024

من الساعة الثالثة عصرا حتى الخامسة والنصف ، وبعد الافطار من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءَ

في قامشلو.. تقبل التعازي اعتبارا من مساء هذا اليوم الأحد في دار أهلها بقامشلو. هلالية. طريق عامودا جنوب ساحة الشهيد يوسف كلو جركين قبل ملعب كلاسكو.