رحيل سيدة الاعمال الكردية فردا جميل اوغلو

توفيت سيدة الاعمال الكردية المعروفة فردا جميل اوغلو في احدى مشافي اسطنبول صباح يوم الثلاثاء 31 آب 2021

تنحدر فردا جميل اوغلو من عائلة وطنية كردية معروفة في دياربكر عائلة جميل باشا وهي احدى سيدات الاعمال الكردية ولها مساهمات كبيرة في تطوير مشاريع خدمية تربوية في اقليم كردستان كما كان لها دور مهم في تشجيع المرأة الكردية على خوض جميع مجالات الحياة بما فيها قطاع التجارة والاقتصاد وقد اشتهرت بأعمالها الخيرية وغيرها .

وقد شارك السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما في مراسيم العزاء وكتب في سجل التعازي كلمة بإسم رجال اعمال اقليم كردستان اثنى على دورها الفعال في تشجيع وتطوير القطاع الاقتصادي في اقليم كردستان.

كما نشر السيد عارف رمضان هذه الكلمات على وسائل التواصل الاجتماعي .

آمد ، (دياربكر ) المشاركة في مراسيم دفن سيدة الاعمال الصديقة الموقرة المرحومة فردا جميل باشا صاحبة الايادي البيضاء في اعمار كُردستان وتطويرها والعديد من والمنظمات والاتحادات وزميلتنا في تأسيس اتحاد رجال وسيدات اعمال العراق / اقليم كُردستان حيث وريت الثرا في مقبرة عائلتها في سور آمد راجياً المولى ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ولنا ولذوي الفقيدة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. .

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بكل اسف رحلت عنا اليوم الصديقة السيدة فرده جميل باشا العضوة المؤسسة معنا لاتحاد رجال وسيدات اعمال العراق/ اقليم كوردستان تاركة خلفها اعمال وانشاءات ومدارس قديرة وجديرة في بناء كُردستان متطور ومتألق،

اتقدم الى ذوي الفقيدة والزملاء في الاتحاد وكُردستان عامة لخسارتنا لاياديها البيضاء

وانا لله وانا اليه راجعون.

كان لي شرف لقاء مشترك مع المرحومة عبر قناة پيڤ التابعة لاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكُرد في سوريا حيث ادارت الحوار الاديبة والاعلامية نارين عمر حول دور رجال وسيدات الاعمال في بناء الوطن.