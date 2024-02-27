روائيٌّ وشاعرٌ وفنان في زيوريخ. ...عبداللطيف الحسينيّ.

إلى خالد خليفة أيضاً.

يظهرُ خالد خليفة على هيئة قصيدةٍ أو لوحةٍ أو طائر، بل قلْ ما أشبهَ خالد خليفة بطائرٍ لا يعرفُ الفصولَ ، يتنقّل من قارّة لأخرى بخفقةٍ من جناحيه.... تراه في "دار الأدب" بسويسرا اليوم، وغداً تراه في معهد اللغات ببرلين. يا مرحباً به...يحلُّ ضيفاً..مقيماً لشهرٍ أو لستة أشهر متحدّثاً لجمهور الغرب عن الرواية السوريّة أو عن سوريّته التي حملَها بقلبِه قبلَ يديه لُيلقيَها على مسامع مستمعيه.

منذ عقدٍ...منذ أن تشتّت السوريّ شرقاً وغرباً ولم يعد بإمكان خالد أن يزورَ أصدقاءَه في سوريا،لكن قُيّض له أن يزورَهم في مظانّهم في الغرب خصوصاً.

إنّه على قلقٍ كأنّ الريحَ تحتَه، خالد خليفة يتنفّس من خلال أصدقائه الذين يتنفّسون من خلاله أيضاً،إنهم إكسير الحياة.

ولأنّه هكذا..فأصدقاؤه يُعيدون إليه عشبة الحياة الخضراء.

محبّوه يعانقونه من خلال دلدار فلمز الأمين على صداقته.

بالأمس كان خالد خليفة يتنقلُّ بينَ جمهوره رفقةَ الفنان دلدار فلمز والشاعر فرج بيرقدار.

بعض التفاصيل عن المعرض:

يتم افتتاح المعرض في 22 من شهر شباط 2024 في مدينة زيوريخ.

ويستمر المعرض حتى 27 من شهر نيسان 2024

المكان : زيوريخ – سويسرا

العنوان:

Stiftung Kunstsammlung Albert und Melanie Rüegg

Rämistrasse 30

8001 Zürich

043 818 54 06

www.kunstsammlung-ruegg.ch

ويُقام على هامش المعرض عددٌ من النشاطات منها:

1ـ أُمسية موسيقية بتاريخ 14من شهر آذار للفنانة"Saadet Türköz"

2ـ أُمسية أدبية بتاريخ 3 من شهر نيسان حيث يقرأ الممثل" Taomas Sarbache" مختاراتٍ من رواية خالد خليفة " الموت عمل شاق"

3ـ عرض فلم وثائقي بعنوان / خالد خليفة في زيوريخ / طوال أيام فترة المعرض.

https://www.facebook.com/dildarfelemez/posts/pfbid0uN7pGLEvJph1e4JzsmQKeCpv95gSag1P6UYKowGMkfiokPE1pStbpvXAw1Am1nszl

https://www.youtube.com/watch?v=WA_t6ia5hpQ

تقرير قناة روداو. مع ملاحظة: توفّي خالد خليفة في دمشق وليس في غيرها.