رواية (نساء المدن البعيدة) في محاضرة بأربيل

بحضور مميز ومشاركة نخبة من المثقفين الكرد من روزآفا وأقليم كردستان العراق وتغطية اعلامية من فضائيات كردية اقامت مؤسسة سما للثقافة والفنون يوم الجمعة 2019/4/5 في قاعة الكونفرانسات بفندق كابيتول أربيل، ندوة حوارية عن رواية (نساء المدن البعيدة) للروائية الكردية شيرين خليل خطيب ، حيث قام الكاتب خالد جميل محمد بادارة الندوة وحل الدكتور عماد خلف الحائز على شهادة دكتورا في الرواية بين الادبين العربي والفارسي ضيفاً على الندوة ،وحضور أعضاء نادي المدى للقراءة كما شهدت المحاضرة طرح العديد من الاسئلة المتعلقة بالرواية بشكل عام والرواية الكردية بشكل خاص شارك فيها الدكتور فريد سعدون بمداخلة هامة تناولت بعض الجوانب التقنية في الرواية.

الكاتبة شيرين خليل خطيب

روائية كردية سورية من مواليد مدينة عامودا في محافظة الحسكة تكتب باللغتين الكردية والعربية وتنشر مقالات ادبية في المواقع والجرائد الكردية والعربية وتقيم اليوم في هه ولير .

ورواية (نساء المدن البعيدة) هي ثالث روالية لها من اصدارات دار سوتيميديا للنشر والتوزيع في تونس، بعد رواية (دروب قاحلة) صدرت في دمشق 2008 وميركه سور من منشورات سما للثقافة والفنون .

ومن الجدير بالذكر أن الرواية متوفرة حالياً في معرض أربيل الدولي للكتاب ١٤ في جناح دار المتوسطية... لغاية ١٣نيسان.